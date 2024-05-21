快訊

金控業延攬前官員？ 無金融背景…王必勝傳將去開發金「年薪800萬」

AI讓PC產業再熱5年？童子賢預言能否應驗有1關鍵

「勞保將破產」賴政府改不改？勞長表態：政府撥補就是改革

台南市區高CP值物件 房仲達人曝南區有2字頭

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
統計全台2024 首季買賣移轉棟數，台南市以6,865棟，年成長率近4成，年增率居六都之冠。照片／業者提供
統計全台2024 首季買賣移轉棟數，台南市以6,865棟，年成長率近4成，年增率居六都之冠。照片／業者提供

統計全台2024首季買賣移轉棟數，台南市以6,865棟，年成長率近4成，年增率居六都之冠。有在地網友詢問台南大樓「哪裡還有2字頭？」，信義房屋台南民生店協理張榮表示，近年來不少北部退休客、民宿投資需求者前來台南找尋合適物件，台南主要房市熱區，如中西區、北區、東區、安平區等房價都比較高，但若選擇南區單價會相對親民，高CP值更適合小資首購族。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，台股創下2萬點新高、新青安、通膨預期，帶動房市買氣攀升，根據實價登錄數據，屋齡5年內台南市（安平、東區、北區、中西區）電梯大樓平均單價約為每坪33萬元，快速攀升的房價漲幅，也讓在地客戶向外找尋相對低價的親民區。

張榮分析指出，雖然過去台南人多因南區有安平工業區、殯儀館、機場，三項嫌惡設施而敬而遠之，但隨著近年其他鄰近行政區房價漲幅過快，加上位於中華西路一段、新興路口的鹽埕段「商八」開發案已規劃接近尾聲，碳佐麻里餐飲商城陸續招商中，隨著開幕在即，今年底即將開幕的南台灣最大誠品生活，也即將於此區旁拓點，不少在地人看好南區未來發展，已早早開始看房，物色適合的物件。

張榮表示，若有意在南區置產，且預算有限的首購族，可參考總價不到千萬的國宅物件，如大林新城國宅或新興國宅，約2字頭即可購入，新興國宅的電梯大樓室內坪數甚至可達到30-35坪，若與其他區域相同總價物件，室內坪數可能只有20-25坪。張榮補充表示，雖然國宅產品價格親民，但新興國宅靠近安平工業區，建議可以花點時間前往物件周圍逛逛，確認工業區是否帶來生活上的不便。

國宅 房價

延伸閱讀

影／未兩段式左轉被警攔下 女外送員當場下跪求情

台中南區六旬老翁倒浴室滿臉血...幸有一物逃出鬼門關

國一頭屋交流道讓市區大塞車 鄉公所2招要打通「任督二脈」

520就職國宴移師台南 警方交通管制出爐

相關新聞

台灣有錢人遠比想像中多！沅星航空成立 力推「私人飛機轉運中心」

首架飛機順利從美國堪薩斯州抵達台灣後，沅星航空已取得民航局的適航證書，預計不久後將正式營運，鎖定私人商務包機、飛機託管兩大市場...

2024兩千大製造業：八大產業雙位數衰退重災區 只有它們笑得出來

製造業去年過得辛苦，在《天下》2000大企業調查中，整體製造業營收比前年大幅下滑9.21%，近7成企業陷入衰退，是2013年《天下》將1000大企業調查擴增為2000大以來的最差成績。

彷彿置身哈利波特...全台最美圖書館它操刀！「潤泰小金雞」潤德3優勢 殺出室內設計紅海

暌違9年，潤泰集團迎來子公司潤德室內設計股票上櫃，憑藉去年賺逾一個股本的實力，潤德掛牌當日股價大漲逾5成，一度來到249.5元，是否帶動潤泰概念股股價表現，將是接下來觀察焦點。

1秒跑2層樓 台北101電梯是崇友做的…50年老品牌緊追日廠 總座揭成功靠2件事

作為台灣唯一上市櫃的本土電梯廠，崇友在2018年撤出中國，專注台灣市場後，已連續5年營收、獲利正成長，其亮眼成績的背後，其實藏有兩大關鍵決策。

鴻華先進股東會／乘用車、商用車反應正面 積極拓展海外市場

鴻華先進-創（2258）23日舉行股東會，由董事長劉揚偉主持。他表示，鴻華先進成立三年多來，造車速度有目共睹，旗下商用車...

中鋼提高再生水使用占比 實踐企業社會責任

中鋼（2002）為一貫作業鋼廠，為穩定生產用水，多年來勵行節水管理及回收水再利用工作，廠內循環水已可逐級使用5至6次，製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。