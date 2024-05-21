影／台泥股東會 張安平：台泥走在對的路上

台灣水泥股份有限公司今天舉行113年度股東會，董事長張安平以簡報發表公司的發展及願景。張安平表示，2018年以前，台泥的台灣以及中國水泥事業營收占比高達七成以上，成為撐起台泥的兩隻腳，但那時已隱約看到中國可能在觸及高峰後進入平原期，於是自2018年起，著手布局兩岸以外的市場。首先與土耳其OYAK成立合資公司，再透過葡萄牙的Cimpor順利在非洲取得超低碳替代原燃料，以鍛燒黏土替代熟料製成超低碳水泥的技術領先全世界水泥行業。

張安平表示歐洲的低碳水泥已經反饋給台泥，2023年的獲利表現中，有大約45%來自歐洲低碳水泥的貢獻。去年11月底，台泥決定擴大投資歐亞非低碳水泥市場，除土耳其OYAK持股由40%提高為60%，葡萄牙Cimpor持股也由40%增為100%，低碳建材將成為台泥在歐洲市場的主要競爭力，土耳其、歐洲與非洲的國際化布局，成為台泥營運的第三隻腳。

張安平說，碳紀元是一個全新的紀元，關於永續以及能源轉型的行動與反思，人類的歷史上沒有前人留下的航標，沒有人知道這條路該怎麼走。就像在茫茫大海中，沒有前後左右，既開闊又無垠，指引我們的，是通往善念世界的人心， 如同夜空中那顆永恆不變的北極星，超越了羅盤上的指針和山谷中的夕陽，「可以確定的是，台泥走在一條對的路上」。

張安平指出，在卜特蘭水泥200年後的此時此刻，只剩下兩種水泥產業，一種是心存觀望，還停留在昨天的水泥業者；還在拚產量；一種是展望明天，篤定一直走下去的水泥業者。

張安平說「今天的TCC，實際上已經是名正言順的台泥集團控股公司 TCC GROUP HOLDINGS了」，台泥正要翻開新的一頁，屬於全新的台泥的故事，也正要開始編寫，「我們走在對的道路上，而且我們絕不孤獨」。 台灣水泥股份有限公司今天舉行113年度股東會，董事長張安平（右）和總經理程耀輝（左）出席。記者邱德祥／攝影 台灣水泥股份有限公司今天舉行113年度股東會，董事長張安平（前右）和總經理程耀輝（前左）出席。記者邱德祥／攝影 台灣水泥股份有限公司今天舉行113年度股東會，董事長張安平簡報台泥的發展及願景。記者邱德祥／攝影 台灣水泥股份有限公司今天舉行113年度股東會，總經理程耀輝發表去年財報。記者邱德祥／攝影

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