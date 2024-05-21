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桃園絕版1字頭重劃區曝 環境清幽退休族最愛

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
龍潭大坪市地重劃區鄰近石門水庫，環境清幽，為桃園唯一1字頭新成屋熱銷區。圖／台灣房屋提供
龍潭大坪市地重劃區鄰近石門水庫，環境清幽，為桃園唯一1字頭新成屋熱銷區。圖／台灣房屋提供

台灣房屋根據桃園市不動產交易e指通近一年房價數據，統計全市成交量超過100件生活圈新成屋均價，結果顯示，新成屋平均交易單價仍在1字頭的生活圈，只剩龍潭區的「大坪市地重劃區」，平均單價19.6萬元，堪稱桃園市絕版親民1字頭買新房區段。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年因缺工缺料、營造成本上升，加上雙北、新竹縣市高房價外溢效應，加上桃園人口持續成長，購屋需求強勁，在遷入及內需兩股購屋力道增加下，推升桃園房價持續上揚。

以桃園市不動產交易e指通數據來看，近一年中壢屋齡5年內新成屋，最高單價已突破6字頭，桃園區、大園區最高來到5字頭，其他區域新成屋也站上4字頭。預算有限的購屋族，紛把目光轉向大溪、龍潭、楊梅等外圍區段尋屋。

台灣房屋龍潭直營店店長張華欽分析，龍潭地理位置優越，依山傍水，是南桃園觀光重鎮，曾被評選為台灣最具特色鄉鎮第一名，以及台灣十大理想退休地點之一。

「大坪市地重劃區」距離市區僅10分鐘車程，且鄰近石門水庫，風景秀麗，由於該區域土地成本取得較低，建商推案價格相對平實。近一年交易較熱的是一房一廳的大套房以及兩房一廳的渡假房型，總價帶落在300萬到700萬之間，買家置產目的以度假宅、退休宅居多。

張華欽指出，龍潭房價在桃園市各行政區中，漲幅相對溫和，房市走勢健康平穩，不過隨著新北市三峽、土城等地的外來移居人口增加，以及龍潭科學園區就業人口攀升，龍潭市區的新成屋最新成交單價，已來到35~38萬元。

龍潭區目前重點建設，包括龍潭轉運站與龍潭科學園區三期擴建計畫，儘管先前台積電新廠放棄進駐龍科三期，但龍科本來就有台積電封測廠，未來也有其他科技廠商持續擴廠，加上龍潭對外交通便利，可望支撐房市漸進成長。

桃園市新成屋熱銷生活圈單價一覽表。資料來源／台灣房屋
桃園市新成屋熱銷生活圈單價一覽表。資料來源／台灣房屋

台積電 房價 石門水庫

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