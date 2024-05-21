台泥華麗轉身 張安平：TCC 已名正言順成為集團控股公司

台泥（1101）21日召開股東會，董事長張安平表示，台泥的英文名稱「TCC」已經不只是台灣水泥公司Taiwan Cement Corporation的縮寫，今天的TCC，實際上已經是名正言順的台泥集團控股公司 TCC GROUP HOLDINGS了！

張安平表示，台泥正要翻開新的一頁，屬於全新的台泥的故事，也正要開始編寫。

台泥21日股東會除了通過去年財報數字，也通過配發現金股息1元。台泥總經理程耀輝表示，2022年台泥合併營收是1139億元，其中兩岸水泥占68%，能源及電力占29%，其他占3%。來到2023年，土葡投資以擬制性回溯的合併報表來看，台泥合併營業額，就會變成接近1600億元，其中兩岸水泥的佔比，降至43%，土葡水泥占31%，能源及電力占24%。

張安平致詞時表示，200年前人類發明了卜特蘭水泥，今天的2024年，我們來到了新低碳水泥進入低碳與綠色能源的時代，台泥研發出超高效能混凝土(UHPC)儲能櫃串接起低碳水泥與新能源，台泥的「能源方舟」儲能櫃成為低碳水泥和能源的紐帶，串起來真實的水泥幻奇，我們對進入低碳綠能新時代最具體的回應。

2018年以前，台泥起家的台灣以及大陸地區水泥事業營收占比高達七成以上，成為撐起過往台泥的兩隻腳。

那時候台泥已經隱約看到大陸市場可能在觸及高峰後進入平原期，於是自2018年起，台泥著手布局兩岸以外的市場，首先與土耳其OYAK成立合資公司，再透過葡萄牙的Cimpor順利在非洲取得超低碳替代原燃料，以鍛燒黏土替代熟料製成超低碳水泥的技術領先全世界水泥行業，紮紮實實體現了全球最低碳的水泥生產。

至今，歐洲的低碳水泥已經反饋給台泥。2023年的獲利表現中，有大約45%來自歐洲低碳水泥的貢獻。去年11月底，台泥決定擴大投資歐亞非低碳水泥市場，除土耳其OYAK持股由40％提高為60％，

葡萄牙Cimpor持股也由40％增為100％。雖然在碳有價時代產量可能會形成負擔，我們已決定用更多的低碳產品來降低這個負擔。

低碳建材勢將成為我們在歐洲市場的主要競爭力。

土耳其、歐洲與非洲的國際化佈局，無疑為台泥營運開創穩健的第三隻腳。

這六年來，台泥致力於低碳轉型， 也投入可儲存、可管理、可聚合交易的綠色能源， 建置了如水庫般調節能量的儲能案場、 提供了穩定供電頻率、提升能源效率的智能電網(Smart)，以及生產安全而高功率的三元鋰電池，全方位實現了一種新的、乾淨的、友善的、再生的、 可以無限循環的能源使用方式。

張安平說，台泥累積了許多項跨領域的專利與技術，我們未來在減碳與能源的競爭中，深信可立於不敗之地。新能源領域，是支撐台泥完成蛻變、徹底從歷史角色中脫胎換骨、 撐起一個全新台泥的第四隻腳。

1983年，MOTOROLA推出全世界第一部手持行動手機，2011年，它的公司被拆分出售。台灣第一批上市公司的「臺灣工礦」， 經過40年的經營，在2001年下市，劃下40年經營的句點。 日本東芝公司TOSHIBA就在去年2023年，結束了在東京證交所74年的掛牌交易。

然而，台灣第一家股票上市公司代號1101的「臺灣水泥」，今天，他有幸代表它，依然在這裡跟大家共聚一堂。 在人類生存環境的打造上，水泥不變地是構築下層基礎最值得信賴的建材，而台泥永遠站在護持生命現場的最前線。

60年前，1962年，台泥成為台灣第一家股票上市公司，編號1101。七年前，2017年，台泥擁有16個子公司，主要營收超過八成仍來自兩岸水泥市場; 今天，2024年，台泥有27家子公司，跨足11種產業，佈局全球13個跨國市場。

60年前，台泥是單純的水泥供應商；60年後，台泥晉升低碳建材、資源循環、綠色能源的開發商，不再只是供應原料，更可以與高科技和電子業並駕齊驅、開疆闢土，成為同業的先鋒。

張安平說，我們無法預知任何一場地震，以及任何一場極端氣候災害的發生，我們必須緊盯著這個碳紀元每天都會不斷更新的碳詞彙：碳匯、碳費、碳稅、碳信用、碳盤查、碳洩露、CBAM、ETS等。我們希望帶頭拉住地球暖化的韁繩，好跟氣候變遷的速度賽跑，並開創與實現淨零排碳路徑上一個個可能的解決方案Solutions。

他說；很多人曾經問，「環保和經濟發展可不可以同時並行？」 曾經是一個人們不敢確定答案或支吾其詞的問題。 今天再問:「減碳跟經濟發展可不可以同時並行？」 經過台泥的探索，答案已經是百分之百確定可行。

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