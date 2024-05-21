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四年前沒買房要後悔了？今年全國新屋每坪單價多出17萬 成交站穩5字頭

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據591新建案資料統計，全國新建案房價在2020年時、每坪成交均價僅35萬元，2024年每坪成交均價卻飆升至52萬元，四年間共增加17萬元，平均每年漲4萬多元，年成長近五成。591新建案提供
據591新建案資料統計，全國新建案房價在2020年時、每坪成交均價僅35萬元，2024年每坪成交均價卻飆升至52萬元，四年間共增加17萬元，平均每年漲4萬多元，年成長近五成。591新建案提供

據591新建案資料統計，全國新建案房價在2020年時、每坪成交均價僅35萬元，2024年每坪成交均價卻飆升至52萬元，四年間共增加17萬元，平均每年漲4萬多元，年成長近五成。

數字科技（5287）旗下591新建案分析，回顧近兩次新政府上任，全球均面臨疫情、地緣政治等挑戰，但不變的是台灣經濟表現都相當突出。現階段除了台股攻破2萬新高，較過往成長近一倍外，房市同樣是「乘著噴射機」突破天際。

591新建案指出，尤其今年在329檔期、首季等新案拉抬下，價量可說一路堅挺。隨著目前經濟展望樂觀，再加上新青安房貸等政策利多號召，今年市場應該還是持續沸騰。

進一步觀察各縣市，台北市這幾年房價像斷了線的風箏越飛越高，當前新案單價已直逼120萬元大關，較四年前漲幅逾三成，每坪更貴了30萬元。

591新建案表示，總結下來，這波房價上漲除了通膨及熱錢湧進，將蛋黃區豪宅等層峰產品定錨在高點外，包括北士科重劃、危老都更等重建議題加入，都是支撐價格持續飆高的主因。

鄰近新北市因地理位置，房市發展和北市脣齒相依，而隨著這幾年北市房價瘋漲，大量購屋族向外出逃，也為當地房價埋下飆升的火種。

591新建案指出，現階段房價漲勢除了在第一環板橋、永和及三重等區徘徊，亦蔓延到蛋白區，像泰山、五股及土城等地的行情紛紛從過往每坪單價3字頭飆升到5至7字頭不等，昔日蛋白行情早已一去不回頭。

桃園市推案個數，今年目前已有149案公開，年增率直逼五成，居全國之冠，房價也從2字頭初跳漲3字頭。

591新建案分析，箇中原因除了與雙北市高房價導致買方外溢有關，桃園這幾年滿滿的建設話題，吸引建商大舉進軍插旗，也是量能站上高點的原因。

建案 房價

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