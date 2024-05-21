鎳價反彈 法人估屬短期現象 但看好大成鋼等將受惠
國際鎳價因為全球第四大礦產區的法屬太平洋群島新喀里多尼亞生產受阻，而開始大漲，不過，法人機構預期，僅屬短期現象，不易影響不鏽鋼現貨價格，但評估大成鋼（2027）等台廠營運將受惠。
法人機構表示，鎳價因法屬太平洋群島新喀里多尼亞出現暴動而有明顯漲幅，但評估為對於現貨市場影響不大，主因為新喀里多尼亞占全球產能約6%~7%，在目前供給過剩的背景下，其餘地區很快能補上供給缺口；此外，現貨不鏽鋼市場並未因此提高備貨意願，多數業者認為此僅為短期事件，因此不願在目前價格提高時拉貨。
不過，在鎳價的提升下，台廠的大成鋼受惠程度較大，主要是因美國ISM製造業指數重回擴張、美國新屋開工數持續走揚、鋁與鎳價在供給逐步限縮，都將幫助大成鋼鋁捲板、不鏽鋼產品價量穩步回升。
考量美國鋼市觸底訊號浮現，以及大成鋼對於鋁捲板事業的中長期規劃有望在今年逐步看見成效，將有利全年營運後市。
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