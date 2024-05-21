「團霸兔」電商購物網站從事多層次傳銷未報備 公平會開罰

宇業國際股份有限公司從事多層次傳銷，未於開始實施前向該會報備，公平會委員會議以其違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定，處新台幣10萬元罰鍰。

公平會表示，宇業公司經營團購兔Mr22網站，主要銷售日常用品及生鮮食品，自112年6月起開始對外以「團霸兔」計畫招募會員，會員分為好康兔、貴族兔及霸王兔，成為霸王兔推薦好友在網站購物可以獲得購物金額5%的回饋金，若所推薦的好友再推薦好友在網站購物可以獲得購物金額3%的回饋金。因為宇業公司的「團霸兔」計畫，使會員可以獲得介紹他人參加並購物的回饋金，及領取被介紹者再介紹他人參加並購物的回饋金，也就是透過會員介紹他人參加，建立多層級的組織來推廣銷售商品或服務，符合多層次傳銷管理法所規範的多層次傳銷定義。但是，宇業公司未於開始實施前報備，已違反多層次傳銷管理法第6條第1項規定。

公平會呼籲，業者在開始實施多層次傳銷行為前，應該依照多層次傳銷管理法第6條規定，檢具載明法定事項的文件、資料向該會報備。而民眾想要參加傳銷計畫或組織，也可以透過公平會網站（網址：https://fair.ftc.gov.tw/fair/report/report_search.aspx），查詢傳銷事業是否已完成報備。

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