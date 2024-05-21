台中兩大頂尖五星級酒店插旗 這兩區房市後勢看漲

中部科技產業鏈持續擴張，躍升為國際商務重鎮，也吸引不少頂級品牌飯店看好大台中發展潛力，紛紛搶進精華地段。其中，位於西區草悟道的「勤美洲際酒店」訂第3季開幕營運；萬豪旗下「JW Marriot」酒店將進駐七期地標「台中之鑽」，預計2026年開幕，隨著頂級酒店的進駐，也帶動區域房市再掀高峰。

台中西區草悟道因富有綠地、人文氣息，加上周遭圍繞著國美館、科博館、廣三SOGO、勤美誠品綠園道、金典綠園道等商圈，加上勤美洲際酒店一帶，假日也會舉辦市集活動，受到不少民眾歡迎，也因此觀光人潮、車潮相當可觀。

根據觀光署統計，去年草悟道商圈旅遊人次達到729.4萬人，成為全國前十大最高人次遊憩景點之一，商圈蓬勃的程度由此可見。

而旗下擁有16個酒店品牌的洲際酒店集團，也十分看好該區觀光人潮，在此打造全台第二間洲際酒店，並由勤美集團投資興建、洲際酒店集團經營管理，預計第3季開幕營運，屆時不僅帶動觀光人潮，沿線房市也將持續升溫。

其中，以即將落成的「忠泰老佛爺」最為矚目，該案座落於台灣大道與草悟道口，更結合時尚傳奇大師卡爾·拉格斐、日本景觀設計師三谷康彥、英國地景裝置藝術家沃爾夫岡·巴特瑞斯等國際團隊，打造地上34層樓、地下5樓地標建築，並規劃70至140坪產品。

特別的是，「忠泰老佛爺」也將引進首家結合Share Lounge的TSUTAYA BOOKSTORE進駐，以及匯聚全球知名設計選品、家具的自創選品店「明日聚落」，充分體現忠泰集團生活美學軟實力。

「忠泰老佛爺」也因此吸引自營商、企業主、醫師、科技業等置產族群目光，全案將於今年落成，根據實價登錄顯示，目前高樓層已站上7字頭。

住商不動產南屯店協理黃盟翔指出，台中近幾年在交通及重大建設上利多不斷，加上中科產業鏈蓬勃發展，持續吸引國際大廠來台投資設廠，並購置商辦作為營運總部，不僅在台中市總人口數上有突破性的增長，去年度旅遊人數也再次創下新高，發展潛力讓不少國際品牌商場、飯店業者看見商機，也進一步帶動整體房市熱度不斷攀升。

興建中的台中商銀企業總部「台中之鑽」，高樓層將引進萬豪旗下最高等級酒店品牌「JW Marriot」，預計2026年開幕，未來將會是中台灣住房價格最貴的品牌酒店。而所處的市政路上更是豪宅、商辦雲集，包括寶輝、聯聚、龍寶、由鉅、豐邑、興富發等建商皆有推案。

位於市政路上的「由鉅惟上」，規劃70、80、90三種坪數產品，根據實價登錄顯示，最高單價為88.34萬元。另外，聯聚建設所推出的辦公大樓案「聯聚中維大廈」，則位於市政路、市政北一路，根據OPEN DATA最新資料顯示，目前已有三筆單價破百萬的交易，最高單價為103.5萬元。 「台中之鑽」高樓層將引進萬豪旗下最高等級酒店品牌「JW Marriot」。記者宋健生/攝影 位於西區草悟道的「勤美洲際酒店」，已訂第3季開幕營運。記者宋健生/攝影

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