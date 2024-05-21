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士電攜手泓德攻日本儲能標案 拚日澳電力交易市場

中央社／ 台北21日電

士林電機與太陽能廠泓德能源合作，搶攻日本「脫碳素」儲能標案，規劃在日本成立售電業務，泓德能源積極轉型為國際電力公司，布局日本和澳洲電力交易市場。

泓德能源日前在媒體交流會中表示，國際儲存能源成本大降，帶動能源廠商積極投入電力交易市場，泓德能源日前已競標成功日本政府「脫碳素」100MW儲能標案，取得保證收購電力20年。

士林電機表示，會積極協助泓德能源站穩日本電力交易市場，士電也可藉此擴大布局日本電力設備市場。泓德能源也透露，規劃9月底從創新板轉上市。

根據公告，士林電機從2022年10月至2023年3月以平均每股新台幣95.53元，投資4.58億元取得泓德能源4800張股票，持股比重約4.8%。

產業人士指出，日本「脫碳素」概念為建置好的儲能容量租賃給國家，日本政府每年會固定補助一定金額，日本規劃在3年內建構1至1.5GW「脫碳素」儲能規模，資本支出上看新台幣400億元至500億元，得標率約20%，泓德能源取得日本「脫碳素」儲能標案容量比重約10%。

產業人士分析，全球綠電市場需求強勁，日本政府為積極擴大綠電容量並穩定供應，提升儲能容量可增加電力市場流動性。

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