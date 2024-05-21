證交所走入高雄嘻哈演唱會 提醒年輕人小心投資詐騙

臺灣證券交易所提醒民眾防範投資詐騙的宣傳不停歇！5月19日於高雄流行音樂中心音浪塔外廣場的饒舌演唱會現場活動中，以證交所4月推出的仿線上點餐平台「證派外送」防詐騙網站為主軸，進行快閃活動，提醒民眾防範投資詐騙觀念。現場除發送甜點造型反詐磁鐵外，並有證派外送員Q版人型立牌等多樣創意反詐騙活動，提醒民眾小心投資詐騙。

證交所自去(2023)年7月發表新的企業識別(CIS)，象徵以嶄新的面貌與世人見面，重新塑造企業形象，對於各項業務的宣傳管道益發多元而創新，積極走入民眾生活圈。以反投資詐騙宣導的方式來說，證交所跳脫傳統宣導框架，包括與饒舌歌手合作創作反詐騙歌曲「詐」，去年11月11日更於國父紀念館行政院消保處舉辦的「聰明消費嘉年華園遊會」，在金管會證期局指導下，邀請歌手現場演唱「詐」，並與民眾進行防範投資詐騙互動遊戲。

此外，也別出心裁製作由花媽配音員獨特嗓音錄製防範申購詐騙廣播，於便利商店、大賣場及電台播放。今(2024)年4月更推出仿線上點餐外送平台的「證派外送」反投資詐騙網站以及製作療癒吸睛的反詐甜點磁鐵包等，各方面都顯示作為資本市場領頭羊的證交所，走出年輕、嶄新風貌。

證交所5月19日於高雄「校長兼撞鐘」的饒舌演唱會中，在現場除播放宣導反詐騙之廣播音檔，演唱會中並與台上主持人合作，於演唱會邀請民眾上台競賽，以饒舌方式傳達對投資詐騙的心得。證交所並於現場設置攤位，除將「證派外送」活動首度帶入南臺灣，藉由外送員與民眾互動進行「甜點鑑賞屬性」測驗，測試民眾受騙指數過程中，提升民眾的防詐意識外，並贈送完成活動民眾療癒吸睛的反詐甜點磁鐵包，延續民眾的防詐體驗。攤位上並設有證派外送員Q版人型立牌合影或穿上證派外送員造型裝備，拍照上傳臉書限動等多項有趣的體驗活動，現場有超過200位民眾參與受騙指數測驗活動。

證交所表示，現今詐騙猖獗，手法不斷推陳出新，依照警政署資料顯示，去年詐欺案件較111年增加逾28%，其中投資詐欺案件數增加近80%，連兩年排在首位。為了持續加強民眾「識詐」的觀念，證交所持續透過多元方式進行宣傳，實體宣導部分包含至校園、社區大學及多場投資講座，並參與園遊會、博覽會設置攤位宣導防範金融詐騙，也製作反詐騙短片及廣播廣告；也不定期於官方臉書、宅在家學習網等，發布相關貼文、圖片、影片，期望透過辦理各項線上與實體及虛實整合的宣導活動，揭露最新詐騙手法，竭力進行防範金融詐騙宣導，以提醒投資大眾，應審慎判斷各種投資訊息真實性，以提升自身反詐騙防禦能力。

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