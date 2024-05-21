士電與泓德能源強強聯手 搶食綠能大餅

士電（1503）與泓德能源（6873）強強聯手，搶攻國際綠能大餅，其中，因重要合作夥伴士林電機長期深耕日本市場，在台廠泓德打入日本市場的過程中，扮演重要推手。業界認為，士電至少為泓德省下三到五年的準備期，直接進入成長期。

泓德能源總經理周仕昌指出，起初到日本市場沒人認識泓德能源，好在士電與日本大型商社長期友好關係下，成功打入市場，未來將一同搶攻日本能源事業。

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