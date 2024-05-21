士電、泓德打入日本儲能鏈 拿下官方標案將獲當地政府補助

台灣電力供應鏈強攻國際，報捷。士林電機（1503）昨（20）日宣布，攜手太陽能大廠泓德能源（6873）打入日本市場，取得日本政府「脫碳素」100MW儲能系統的標案，將獲日本政府補助。泓德規劃，目標三年內建置1.5GW，總資本支出上看500億元。

士電、泓德能源打入日本電力儲能供應鏈為台灣首例，近期也積極接觸澳洲、東南亞市場，下半年有望取得進度。

泓德能源表示，未來要蓋電廠發電、售電以及聚合業務，落地光儲充的場域應用與虛擬電廠的商業模式，打造泓德為國際電力公司。另，泓德能源規劃9月底從創新板轉上市，未來有望增加士電投資收益。

士電指出，全球淨零碳排趨勢下，日本政府針對相關領域給予補助，而泓德能源也順利在日本拿下「脫碳素」100MW（千瓩）補助標案，且獲保證收購電力20年。

更重要的是，泓德能源除了做太陽能、儲能事業外，未來還要做供應端及需求端的仲介者角色，在能源中可以全方位發展，並成為上下游整合的「一條龍」模式，也因為看中泓德能源的企圖心，士電將協助參與。

泓德能源總經理周仕昌表示，「脫碳素」概念是把建置好的儲能租賃給國家，國家每年會固定補助一定的金額，簽約長達20年，日本政府政策每年開標1到1.5GW（百萬瓩），目前還沒有落日條款。日本規劃脫碳素儲能案招標總量5GW，此次招標的1GW中，決標率僅20%，而泓德能源就占了10%。

周仕昌進一步指出，供電穩定即國家競爭力，日本電力政策與台灣不同、相對自由化，由政府做莊但開放民間競爭，因為政府擔心供電不穩定會引發國安問題，因此積極向國際招手建置儲能案場。

士電表示，看好綠能商機，積極著墨相關領域，並在2022年斥資2.55億元，參與泓德能源現金增資私募案，取得3.5%股權且任一席董事，後續也加碼投資，目前持股約7%。未來，泓德將成為國際電力公司，過程中，士電不會缺席。

士電表示，集團長期深耕日本市場，且與當地產商保持良好的關係，此次帶著泓德能源一同擴大布局，一方面是看準日本條件相對穩定，且投報率高，未來也會與日本當地企業合作，以三方力量結合，搶進日本儲能市場的商機。

【閱讀秘書】脫碳素 「脫碳素」是日文的表達方式，中文即為「去碳化」，而要讓電力達到去碳要求，關鍵在綠能。 日本政府為了實現2050年無碳社會目標，預計碳中和中程為2030年，電力去碳化則為關鍵。 日本於2023年啟動「脫碳素電源開發行動計畫」，包含發電機組與儲能系統等容量市場標案，得標者須於指定年限內上線，並與日本政府簽約20年，而投標金額即為日本政府補貼金額。（朱曼寧）

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