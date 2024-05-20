智慧經營／和泰車總經理蘇純興 深化ESG 永續企業

在永續議題持續發酵的熱潮下，企業紛紛將「永續發展ESG」納入經營決策的重要環節，和泰車（2207）持續透過持續推行公益活動來回饋社會、提升企業形象，甚至開始帶動顧客、社會大眾共同參與，不只創造更佳的雇主品牌形象，並增加顧客與企業的交流互動、促進對品牌的熟悉度。

和泰車總經理蘇純興向來都會以身作則參與公益活動，這次更在「原夢國家隊」中親自擔任Home爸媽寄宿志工，讓公司的行動更加深化。

活化價值鏈 提升效益

和泰汽車是日本豐田汽車海外市場的首家總代理，不只是台灣汽車銷售龍頭、跨足汽車經銷、汽車租賃、金融保險、汽車製造、認證中古車及電商、汽車配件精品，及各海外事業外，也透過經營汽車周邊價值鏈創造極大化效益，近年來更透過集團的前瞻發展策略規劃，擴展成為顧客的創新服務提供者。

長期投入「永續發展ESG」的和泰汽車，也樂於號召顧客共同參與公益作為，如「一車一樹」、「玩具愛分享」、「集團淨灘」等活動，都強調車主、社會大眾共同參與的特色，長期累積顧客及大眾的好感度。

動輒百萬元的汽車，要讓消費者願意掏錢出來購買，不只是汽車本身的產品力，更講求銷售者的企業形象，顧客信任和對企業的好感度都影響長期的發展。和泰車也經由提早與學校聯結，讓學生對和泰車有鮮明的印象，這也是和泰車長期積極投入並且維持台灣汽車龍頭地位的重要關聯性。

蘇純興以身作則投入公益活動，除了每年參與植樹、淨灘等活動，在集團長期贊助「原夢國家隊」新竹縣嘉興國小及桃山國小原民兒童合唱團計畫中，為了能讓小朋友體驗不一樣的都市家庭生活，蘇總經理於去年度首次擔任Home爸媽寄宿志工，接待兩位泰雅小朋友到自己家住一晚，相處的點滴讓他和家人都留下滿滿感動和感觸。

擴大影響力 實踐永續

今年，兩校合唱團將前往義大利及紐西蘭參加國際合唱比賽，蘇純興再次參與活動，帶領同仁及家人共同投入原民兒童合唱團出國募款，於集團淨灘活動現場的泰雅帆布包義賣攤位中，也協助募集比賽經費，當場給合唱團的老師及孩子們加油打氣，不僅鼓舞企業內部同仁積極參與公益活動，更拉近企業與社會的距離。

此外，為了提升「原夢國家隊」出國比賽經費的募款成效，和泰汽車更提供集團內的「HOTAI購」電商平台，發起有你+1公益募集計畫，來販賣義賣商品，所募得款項及義賣收入將全數捐出予學校；如此不僅能進一步擴大公益影響力，更串連車主及集團會員們共同響應，推動線下到線上的永續發展，邁向「與美好台灣同行」的永續經營願景。

企業或領導人主動積極投身ESG經營，除了累積自身信譽及聲量，也可透過相關活動促進與顧客的關係、提升品牌好感度，還能透過公益活動創造社會共榮，可謂一舉數得。

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