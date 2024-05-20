從寓言學管理／補強弱項職能 打造堅實團隊

話說，阿基里斯 （Achilles）是海洋女神忒提斯 （Thetis）與國王珀琉斯 （Peleus）之子，由於僅具半神血統，難免一死， 忒提斯希望孩子長生不死，便放到天火中提煉神力。正在她握著孩子腳踝煉天火時，突被丈夫發現，匆忙拿出來，結果阿基里斯真的煉到刀槍不入，唯有忒提斯手握的腳踝成為致命弱點，此即西諺「阿基里斯之腱」的來源。

績效管理中的行為目標設定方向，建議從每個人的「阿基里斯腱」著手。

在績效管理架構中，包含結果目標與行為目標兩條軸線，不僅得交出成果，也同步要求行為展現。至於，在行為目標設定上，應當從何下手呢？建議主管可從以下幾個方向，與部屬共同制定行為目標。

一、組織內建職能行為

組織內建的職能架構，意謂著這些行為指標，是每位同仁都應展現的行為準則或價值觀，可依核定職能，作為行為目標的設定基礎。

二、促成願景或使命的行為

績效管理的中長期目標，係達到組織的願景或使命，因此，主管可構思哪些行為，有助於願景或使命的實踐，再將之設為團隊的行為指標。

三、有助單位績效展現的行為

原則上，結果目標與行為目標應是相輔相成的，設定對結果目標達標有助益的行為準則，也是行為目標設定方向之一。

在組織的職能體系建置中，常見的盲點是「職能愈多愈好」。

由於職能行為是成就願景與使命的行為準則，因此，只要是有助於願景或使命的行為，似乎都不可缺、不可少，都應納入其中，也造就了一個龐大與包羅萬象的職能體系。

但若組織所制定的職能項目較多，又期許成員多頭並進，此種全面提升式的行為目標設定方式，一方面，因為資源無法聚焦，挑戰難度過大，部屬容易放棄；二方面，部屬或將自行選擇特定職能，權充為行為目標，但與組織或主管期望的行為改變優先順序不盡然相同。

因此，建議在行為目標設定時，可鎖定部屬的「阿基里斯腱」，也就是找出該成員最弱的兩至三項行為，作為該次績效管理周期在行為構面的主要調整或強化方向。

若經過一定時間的學習與調整後，該職能行為提升至一定水準。則再尋找下一個「阿基里斯腱」，也就是職能行為的相對弱項，成為下一期的行為目標。

在行為目標設定階段，不能只包含行為強化項目，因為行為改變，須經歷打破慣性、修正模式，以及最後的重塑慣性等不同的階段及功課。

為協助部屬成功達成行為目標，在行為目標設定階段，須構思應置入的培訓資源，給予部屬改變的助力。而約定檢核模式，也不可或缺，方能讓彼此在後續回饋、審核時，有一致的標準。

行為目標，是績效目標設定的重點之一。其基礎，是組織所設定，團隊上下一致的行為準則。其用意，在於收斂與調整人才的行為。其源頭，則是組織的願景與使命。

以終為始，回至源頭。

職能行為指標的設定，是一種前瞻性思考與選擇。是經過審慎思考後，遴選出有助於達成願景或策略的行為標準。

當團隊行為一致，則形成志同道合的堅實力量，可齊心合力，邁向共同願景。如同海洋女神忒提斯對阿基里斯的期盼一般，擁有刀槍不入的神力。然而，過程中，得針對「阿基里斯腱」不斷強化與修煉，方能形塑無堅不摧的DNA。

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