商業興觀點／強化技能培訓 降低學用落差

在未來的職場中，人工智慧 （AI）已經成為一項不可或缺的技術，它正在改變既有職業型態、工作方式以及工作所需的技能。AI不僅對於重複性質高的任務能自動作業，還能提供資料統整及輔助制定決策等功能。

AI對職場的影響不限於改變現有職位，更重要的是，它正創造出全新的職業領域。如機器學習（ML）工程師、AI策略顧問等，這些新興的職業要求從業人員不僅要有深厚的技術背景，還需要具備對業務的深入理解以及創新性思考。換言之，未來的職業發展路徑將變得更加多樣和靈活，不再是簡單的「在學校學了什麼，未來的職業就會是什麼」。

這種變化也反應在教育和職業培訓領域。隨著線上學習平台逐漸導入AI來幫助理解專業知識，學習的門檻正在逐步降低。在這樣的背景下，學歷的重要性可能逐漸減弱，取而代之的是對「如何快速掌握並應用新工具以促進工作效率」能力的重視。

湯瑪斯．佛里曼（Thomas L. Friedman）曾在《世界是平的》書中提過一個觀點：「記憶力」已不再重要，因為當今人們可以隨時搜索所需的資訊。這邏輯在AI時代被進一步加強。今天，能夠高效利用AI工具和資源進行資訊整合和創新性思考的能力，比單純的知識記憶或者固有的專業技能更受到重視。

正如AMD執行長蘇姿丰所言：「我們正處於AI革命中，未來十年我相信每個月，不是每年，我們都會看到重大的變化。」

以前在學校念書時，學校教授們多多少少都曾表示出「大學不是職前訓練所」的態度。畢竟大學主要教導抽象化的純理論，教授們致力於鑽研各種理論的變化與衍伸，卻很少教學生「怎麼用」，這也導致有些學生畢業後在職場上的實際應用能力不足，「畢業了但不知道要幹嘛」的文章在網路上比比皆是。隨著AI的崛起以及職場需求的快速變化，大學這種教育模式的侷限性將愈來愈明顯。

因此，建議政府應對專業法人及智庫提供必要的資源，強化其作為橋接學校與職場的角色，開展更多實務性計畫。從基礎方面來說，可以做「技能與培訓諮詢」及協助「職涯轉型規劃」；從研究方面可鼓勵各法人及智庫從自身的角度發布「工作技能趨勢報告」；在應用面可鼓勵開設相關實務課程與工作坊，並由政府發給證書。如此不僅能幫助畢業生順利過渡到職場，也可為現有受雇者提供重要的職涯發展和轉業機會。

AI僅是個楔子，未來將會有更多新的領域與新的需求，唯有不斷強化橋接，才能有效避免學用落差，讓個人找到屬於自己的社會分工角色，為國家經濟創造更多產值。

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