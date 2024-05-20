管理錦囊／擺脫慣性思維 開創新局

人的生命過程中，歷經過無數的人事物，然而，重點不在於經歷的多寡，而是從中能學到什麼？也因為經歷很多，許多人將過去所經歷的經驗，轉化為成長的養分與能力，久而久之，就會形成一種既定的慣性思維，進而塑造出固有的傾向與行為。

過去在擔任銀行信用卡部經理的時候，曾經共事過一位中階主管，他的管理思維是「遇事則罵」，所以罵部屬就成為他管理的日常，例如你是智障嗎？怎麼教都教不會、吃飯也要我教嗎？我看你比豬還不如、以及你到底是笨還是蠢等，言語之間處處充滿羞辱員工的字眼。

我曾提醒他，主管對於員工進行持續、頻繁或系統性的羞辱與施壓，都有成立職場霸凌的嫌疑，他卻不耐地回答：「我以前也是這樣過來的。」

於是我反思慣性思維對於管理工作的危害，其中「經驗」往往可以反映出一個人的成長歷程。也就是說，經驗是在特定的時空背景下，所累積出來的實作知識與智慧。雖然可以提高決策效率，但卻也可能受限於過去的經驗，或是沉浸過去成功的迷思當中而不自知。在此提出三點實務做法，避免落入慣性思維的困境。

一、拋開過去經驗的束縛

雖然善用過去的經驗，有助於提高管理的效率與效能。然而，過於依賴過去的經驗、甚至一再複製經驗，卻容易陷入閉門造車及作繭自縛的窘境。

新世代的管理者不僅要向過去學習，更要向未來學習。向後看是懷舊與感恩，向前看則是責任與願景，以經驗為後盾，嘗試新方法，方能開創新局。

二、突破既定規則的侷限

過於遷就以前的舊方法或模式，很容易忽略眼前的新機會。順應時勢，在既有的規則中，不斷嘗試與尋求創新與突破，方能掌握破繭而出的契機。

新世代的管理者不僅要遵法守規，更要能跳脫窠臼與既有規範，以廣納建言來協作與共創，進而突破既有的藩籬，以喚起組織活力與行動創造力。

三、培養彈性的逆向思維

善用靈活的逆向思考邏輯，彈性切換思考的頻道。突破逆境必需彈性與變通能力，藉以跳脫基本形式與格局，而非僅因循舊習與依賴直覺。

新世代的管理者，可將思考的焦點放在我「有什麼」，而非「缺什麼」，如此方能跳脫負面思維的漩渦與循環，朝正向發展以產出新視野與新知識。

綜上所述，新世代管理者應留意，隨著時代的進步與高度發展，管理工作必須同步與時俱進。

續上例，過去那種動輒以不雅字眼羞辱員工的管理方式與行為，現今來看已經明顯違反勞動基準法，不僅是忽略人性，更有觸法之虞。有道是：「講得清楚的是道理，說不明白的是人情。」在日益競爭的經營環境中，唯有尊重人性的組織才是王道。

商品推薦