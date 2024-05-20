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王品「騰籠換鳥」 頂級火鍋品牌「旬嚐」傳熄燈

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
火鍋品牌「旬嚐」。圖／王品提供
火鍋品牌「旬嚐」。圖／王品提供

王品（2727）2023年創立的火鍋品牌「旬嚐」將於5月27日起暫停營業，由於該品牌目前僅一家分店，傳出品牌熄燈。對此，王品表示，「旬嚐」將另尋新址重新營運，原地將以集團其他品牌進駐，感謝消費者這段期間的支持。

王品表示，集團以多品牌為發展策略，積極評估市場特性與盤點既有資源，嚴守財務紀律、調整品牌組合及經營規模，以「騰籠換鳥」的形式，提升經營效率，希望「持盈保泰」達到最佳經營配置。期許符合消費者的期待，也能兼顧同仁及投資人的權益。

自2018年來，王品也不斷評估市場特性與自身資源，從集團戰略高度，隨時調整品牌組合與經營規模，在台灣已開出青花驕、享鴨、和牛涮、肉次方、初瓦等超過十個新品牌。

王品表示，未來集團也會定期檢視消費者的喜愛程度，隨時調整營運資源，以最優質的品牌提供消費者多元用餐選擇，並調整資源以提升營運績效，希望達到最佳經營配置，從餐飲品類、餐廳選址都能更有競爭力。

消費 王品

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