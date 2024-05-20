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台新銀行攜手上洋開辦員工持股信託

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行與上洋產業舉行員工持股信託簽約儀式。圖左至右為台新證券股務代理部副總經理陳春金(左一)、台新銀行信託事業處處長陳欣珮(左二)、上洋產業執行長吳國華(右一)。台新銀行／提供
台新銀行與上洋產業舉行員工持股信託簽約儀式。圖左至右為台新證券股務代理部副總經理陳春金(左一)、台新銀行信託事業處處長陳欣珮(左二)、上洋產業執行長吳國華(右一)。台新銀行／提供

台新銀行近日與居家生活業別上櫃公司-上洋產業（6728）攜手合作開辦員工持股信託，員工依工作年資可選擇每月於薪資提撥固定金額，公司相對100%提撥獎勵金，相當於額外薪資加給效果。除福利加碼，上洋也期望能透過此持股信託機制，協助員工建立中長期投資儲蓄與更好的生活規劃，並共享企業營運績效。

上洋於1979年成立，以引進商用投幣式洗烘衣設備及提供自助洗衣服務起家，憑藉於商用洗衣產業營運之經驗，跨足家電產業，代理銷售日本三菱重工空調產品等國際知名品牌，以高標準的產品與服務品質傳遞給消費者。對外，上洋重視客戶與消費者需求；對內，除讓企業穩定發展，更將員工的人才培育及照顧視為要務，提供同仁良好的晉升管道及企業福利。上洋今年透過台新銀行協助，推行員工持股信託計畫，共同打造幸福企業，促進勞資關係和諧發展，為企業與員工帶來更多機遇和福祉。上洋持續建立完善的員工福利制度，把每一位員工當成家人照顧，期待更多優秀人才加入，共營美好未來。

為打造便捷的數位信託平台，台新銀行提供全天候中英雙語系的「員工福利信託網」，員工不論是否為台新存款戶，皆可24小時隨時透過網路平台或台新行動銀行APP，查詢信託庫存明細、參考報酬率、購股明細、股利股息紀錄等，讓員工輕鬆瞭解資產狀況；此外，台新每月提供E化對帳單，信託資訊透明揭露，勞資雙方更加和諧與安心。

落實普惠金融有成，台新銀行於2024年二度榮獲財訊財富管理大獎「創新信託服務」殊榮肯定，繳出亮眼成績單。台新銀行以客戶需求為核心，致力於數位創新，秉持「認真」的態度守護客戶的資產，用「專業」替客戶規劃財富，以「懂您」的角度提供客戶貼心服務，精確分析客戶需求及財務背景，提供客製化信託規劃，期望成為民眾的信託好夥伴。

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