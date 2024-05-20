華航、長榮航：營運受兩岸開放時程影響不大
總統賴清德520以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，因為大陸國台辦認為是充分揭露「台獨工作者」本性；市場解讀兩岸觀光開放恐不樂觀。華航（2610）、長榮航（2618）表示，未來會持續關注旅運需求，依市場需求陸續調整兩岸航班，受惠於東北亞、北美的客、貨運都很強勁，營運受兩岸的開放時程影響不大。
華航及華信總計飛航北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢，共計8航點提供每周62班服務，同時飛航每周70班往返台港，提供旅客彈性的行程選擇，華航將持續關注旅運需求，依市場動態安排航班。
不過，由於兩岸局勢多變，長榮航認為，客運主要布署擴張的範圍將先放在長程線如北美和東南亞，東南亞航班的需求熱絡，尤其是泰國清邁、越南峴港。
長榮航、立榮航空目前飛航兩岸航點計有北京、上海(含浦東及虹橋)、杭州、成都、廣州、廈門及深圳共8個航點，每周達54班。將持續關注政策動態，並依市場需求與客源變化適時調整。
長榮航空是唯一經營高雄-香港、高雄-澳門、桃園-香港、桃園-澳門4條航線的航空公司，每周有84班由桃園或高雄飛往港澳地區。分別為桃園-香港航線每周53班、高雄-香港航線14班、桃園-澳門每周14班、高雄-澳門每周3班。
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