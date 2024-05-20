豐興鋼筋平盤並祭獎金100元促銷 台鋼跟進互別苗頭
豐興（2015）20日廢鋼、鋼筋與型鋼持平，為鼓勵下游經銷商加快提貨速度，祭出到5月底前只要出貨者，就享有每公噸100元的提貨獎金。另台鋼系統的慶欣欣、易昇鋼筋同樣維持平盤，同時推出周一專案每公噸優惠100元，與豐興互別苗頭。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互現。美國大船廢鋼無最新報價，日本2H廢鋼持平為每公噸365美元，美國貨櫃廢鋼本周下跌為348美元，澳洲鐵礦砂由每公噸116.2美元漲至117.3美元。
20日豐興業務會議拍板，廢鋼、鋼筋、型鋼全面持平；廢鋼收購每公噸1.06萬元，鋼筋表價1.88萬元，型鋼每公噸2.67萬元。
隨著豐興開出平盤，台鋼集團系統20日鋼筋盤價繼續持平，同時推出周一專案每公噸優惠100元，各廠行情分別為易昇鋼筋每公噸1.86萬元、盤元鋼筋1.88萬元；慶欣欣鋼筋1.88萬元。
上市電爐廠主管說，國際鐵礦價格轉強，大陸鋼價格穩步上漲，尤其建築用鋼表現不俗，大陸鋼筋行情持續漲勢，昨天每公噸提價人民幣20元至30元，由於中國大陸政策對房地產市場有利，預期用鋼需求將被激化，有效帶動鋼材行情走揚。
另一方面，中國大陸鋼協最新統計，2024年4月大陸全國生產粗鋼8594萬公噸、年減7.2%，生產鋼材1.1億公噸、年減1.6%。累計今年1至4月，全國累計生產粗鋼3.44億噸、年減3%，累計生產生鐵2.85億公噸、年減4.3%，凸顯鋼鐵產量減少的趨勢，有機會支撐鋼價不墜。
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