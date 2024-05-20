亞昕奪新莊千坪土地合建案 投入金額8.77億元

亞昕（5213）20日公告，簽下新北市新莊區海山頭段三角子小段77-3、78-6、78-12、78-13、343-8、343-10、343-14、343-17、343-19地號等9筆合建案，基地面積約1,295.36坪，由亞昕擔任建方，提供資金，雙方合作興建土地開發案，預計合建分屋分配比例為地主52%、建方48%，投入金額為8.77億元。

亞昕在業界中有「林口王」的稱號，每一年都以「至少推一案」為目標，主要布局以雙北市、新竹、台中等地為主，近年不僅積極獵地外，更投入都更、危老及合建開發領域，並聚焦在林口、新莊、三重及中和等。

亞昕指出，在通膨趨勢下，房地產仍是相對保值抗跌的產品，且近年產業發展火熱，加上台商回流，皆對房市帶來很多的需求，加上403大地震後，民眾也重視老屋改建的議題，長期而言，看好房市發展，只要有合適的標的，未來都會積極爭取改建機會以及購置土地。

亞昕在手土地庫存豐富，近期亦陸續購入多筆土地，包括以8.49億元買下台中市北屯區洲際段千坪土地，22.8億元購入新竹東門段約700坪地、35億元購入林口力行段約2,000坪地等。

推案方面，亞昕指出，第2季將陸續推出總銷約50億元的「亞昕華威」、總銷65億元林口「天匯」、苗栗頭份總銷17億元「中央大道」等。

商品推薦