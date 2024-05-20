友華與中裕結盟 獲愛滋病新藥 Trogarzo 台灣獨家銷售權

中裕（4147）20日公告，中裕與友華（4120）生技公司簽訂愛滋病新藥Trogarzo台灣地區獨家銷售行銷契約。友華將負責上述約定地區Trogarzo藥證申請以及產品推廣和商業化。

友華生技成立於1982年，2003年於台灣櫃買中心正式掛牌上市，全球員工總人數超過1,000名，海外人員佔40%以上，旗下擁有友霖（4166）以及友杏兩家製藥廠。友華生技產品線包括處方用藥、創新醫療、嬰幼兒營保健、成人營養保健以及醫學美容等事業，現已成為全方位跨國性藥物公司。

中裕表示，Trogarzo目前主要在美國地區銷售，公司今年度陸續與AcedrA，五洲藥物分別簽訂愛滋病新藥Trogarzo在中東、北非以及香港、澳門地區的獨家銷售行銷契約。

這次再擴展至台灣地區，將有助擴展Trogarzo的使用人群，進而提升未來公司的營業收入，對公司整體利益和長期價值提升產生積極的影響。

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