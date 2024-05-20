友華與中裕結盟 獲愛滋病新藥 Trogarzo 台灣獨家銷售權
中裕（4147）20日公告，中裕與友華（4120）生技公司簽訂愛滋病新藥Trogarzo台灣地區獨家銷售行銷契約。友華將負責上述約定地區Trogarzo藥證申請以及產品推廣和商業化。
友華生技成立於1982年，2003年於台灣櫃買中心正式掛牌上市，全球員工總人數超過1,000名，海外人員佔40%以上，旗下擁有友霖（4166）以及友杏兩家製藥廠。友華生技產品線包括處方用藥、創新醫療、嬰幼兒營保健、成人營養保健以及醫學美容等事業，現已成為全方位跨國性藥物公司。
中裕表示，Trogarzo目前主要在美國地區銷售，公司今年度陸續與AcedrA，五洲藥物分別簽訂愛滋病新藥Trogarzo在中東、北非以及香港、澳門地區的獨家銷售行銷契約。
這次再擴展至台灣地區，將有助擴展Trogarzo的使用人群，進而提升未來公司的營業收入，對公司整體利益和長期價值提升產生積極的影響。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房貸壓力鍋快爆了？去年第4季新購屋平均房貸達970.5萬元、再創新高
▪ 520新政府就職 台灣房屋：股房有望雙飛、第2季房市看增逾一成
▪ 預售屋大爆發！ 全台一季賣3萬戶年增一倍、這都最狂
▪ 一表看新政府上任股房表現 房仲：今年可望雙飛
▪ 你家老屋何時可都更？ 雙北時間曝、新北全更新要千年
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言