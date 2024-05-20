詹文男 X 盛治仁 觀光酒店的創新轉型

百工百業都需要創新轉型，觀光酒店也不例外。數位轉型學院院長詹文男教授在「大師543」單元，特別邀請雲朗觀光集團總經理、前文建會主委盛治仁博士來分享雲朗觀光集團創新轉型的策略與作為。

盛治仁畢業於高雄中學、政大外交系，赴美取得美國西北大學政治學博士。歷任東吳大學教授、台北市研考會主委、文建會主委，卸任公職後轉戰產業，目前擔任雲朗觀光集團總經理、雲品國際的董事長。

訪談開始雲朗觀光集團總經理盛治仁即指出，觀光產業非常脆弱，很容易受到外界事件的影響，如經濟波動、政治關係、自然災害或健康危機等。這些因素都能迅速且顯著地影響旅遊需求。舉例而言，中國大陸遊客減少對台灣觀光業造成不小打擊，日本經濟疲軟導致日元貶值，進而影響日本遊客的出境旅遊；而自然災害對觀光業也是巨大的衝擊，如花蓮地震，導致觀光業活動中斷，恢復時間可能長達數月甚至數年。

勞動力短缺也是觀光業之痛，尤其是在疫情過後，許多從事觀光業的員工轉行到其他行業，而新進入勞動力市場的年輕人較少且偏好更靈活的工作條件。盛治仁強調，盡管觀光業能帶來顯著的經濟效益，但其本質上的脆弱性和對外部事件的高度敏感性使得這個產業面臨著持續且多變的挑戰。

雲朗觀光原名中信飯店，經過品牌重塑和市場策略的調整，不僅提升了企業形象，也成功的擴大了市場佔有率。盛治仁表示，集團致力於提供獨特的顧客體驗，每家飯店都有其獨特的主題和設計，如台北的君品酒店、台中的翰品酒店及位於日月潭的雲品酒店等，甚至在義大利的七個據點及大陸杭州的酒店，每個品牌都承載著獨到的文化和藝術底蘊。

舉例而言，雲品酒店（2748）位於日月潭，以其生態主題聞名，公司大規模翻新增添了生態缸和本地植物，反映了集團對於可持續旅遊和環境保護的承諾。此外，雲朗觀光亦成功進軍國際市場，如在義大利開設了多個據點，將台灣的優質服務和管理理念帶到歐洲。在威尼斯的一家酒店，每個房間的裝潢都是根據威尼斯的不同歷史故事和人物進行主題設計，讓客戶能夠體驗到豐富的文化氛圍。在佛羅倫斯的飯店也是，該飯店就在百花大教堂的旁邊，詩人但丁很愛一個女生，一輩子暗戀的那個女生就是在那棟建築出生成長。

在專訪中，數位轉型學院院長詹文男教授與雲朗觀光集團總經理盛治仁也就觀光酒店產業的未來發展，包括數位科技如何強化組織營運及提昇客戶體驗，以及如何創新轉型進行深入的探討。關心觀光酒店產業如何創新轉型的朋友，千萬不要錯過！專訪完整內容將於5月23日（四）晚上8點在臉書「數位轉型學院」首播。

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數位轉型學院院長詹文男（左）在「大師543」單元，特別邀請雲朗觀光集團總經理盛治仁（右）來分享雲朗觀光集團創新轉型的策略與作為。數位轉型學院／提供 雲朗觀光集團總經理盛治仁分享雲朗觀光集團創新轉型的策略與作為。數位轉型學院／提供

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