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台中市未來3年再增6校 學區宅首重「逆少子化」區域

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
專家提醒，現代孟母擇鄰購屋除了挑學區，更要鎖定「逆少子化」區域。記者宋健生/攝影
專家提醒，現代孟母擇鄰購屋除了挑學區，更要鎖定「逆少子化」區域。記者宋健生/攝影

少子化趨勢讓許多學校面臨經營困境，然而台中市未來3年將再新增6所學校，以滿足新興重劃區大量遷入人口的就學需求，完善的學區教育與嶄新校舍設備，再成為周邊房市一大機能利多。專家提醒，現代孟母擇鄰購屋除了挑學區，更要鎖定「逆少子化」區域。

觀察此6所新校分別位於北屯、南屯、沙鹿等行政區，以北屯區佔4校為最多，而同屬舊社里的南興國小、南興國中更罕見的雙校同時啟動興建工程，校地面積合計達7.96公頃。

由於周邊的機捷特區與單元12重劃區開發迅速，吸引大批人口移入，從台中市政府民政局人口管理統計平台資料可以看出，截至今年4月底，舊社里總人口數為1萬6,329人，年齡0至6歲的人口數超過千人，今年以來每月增加150至230人，以此速度推估區內增設新國小、國中實在刻不容緩，目前已規劃南興國中將設36個班、南興國小設48個班。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，從人口年齡分布可推測該區域的年輕家庭比例，自住比例多寡，其中機捷特區因具備商圈、捷運、綠地水岸等優勢，成為北台中移居勝地。

如今同時增加國小、國中兩學區機能，加上原本明星私校如葳格中小學、華盛頓、常春藤就在周邊，房市基本盤更加穩固。

以機捷特區新案「無限大城」為例，千坪基地規模規劃兩棟建築，臨路大尺度退縮，南向最遠棟距可達20米以上，讓身處機捷繁華城心仍有寬廣適居視野，與南興國小、國中預定地距離約5至10分鐘車程，九年學區輕鬆接送，產品格局有2房23至27坪、3房35至36坪，已有不少大城的二代成家、換屋購入，介紹親友購買同住的比例也頗高。

另外，預計於114學年度招生的松強國小，將紓解附近仁美國小新生爆滿現象，以及因應未來14期重劃區將進駐的人口。大城地產（6171）也在5月初公告購入周邊的14期美和段土地，區內已推案有「陸府織森」、「國泰美禾」等，包括寶輝、華固（2548）、坤悅（5206）等建商也都有土地庫存在新校周邊。

沙鹿區也是近年人口大幅增長的區域之一，因而新設鹿陽國小讓學區內學童可就近上學，預計於114學年度招生。另因應嶺東建功重劃區的移入居民，將新設南屯文中52國中，讓南屯嶺東生活圈的學童不用再跨越筏子溪就學。

台中市未來三年將成立的國民小學、國民中學概況。資料來源：台中市政府公開資訊
台中市未來三年將成立的國民小學、國民中學概況。資料來源：台中市政府公開資訊
台中未來3年將再新增6所學校，滿足新興重劃區大量遷入人口就學需求。記者宋健生/攝影
台中未來3年將再新增6所學校，滿足新興重劃區大量遷入人口就學需求。記者宋健生/攝影

學區 重劃區

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