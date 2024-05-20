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520新政府就職 台灣房屋：股房有望雙飛、第2季房市看增逾一成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
歷年新政府上任後股市、房市表現。台灣房屋提供
歷年新政府上任後股市、房市表現。台灣房屋提供

520新政府就職，台灣房屋彙整近五次大選年度，年初至520後首個交易日的股市累計漲幅，以及520當季的買賣移轉年增率，觀察股市與房市的「慶祝行情」表現。

結果顯示，2008~2020年的四次大選中，僅2008年的股市、房市聯袂開紅盤，上回2020年選後甚至「股房雙黑」；但今年股市及房市的景氣都相對熱絡，520當日台股收盤達21,271點，累計今年以來漲幅約二成，有機會睽違16年，再度繳出「股房雙飛」的好表現。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，相較於2020年，2024的大選年可謂春暖花開，股市方面，國內景氣揮別疫情後表現穩健，且產業投資旺盛，使台股穩坐2萬點以上。

房市部份，張旭嵐指出，首季全國的買賣移轉量就多達約8.1萬棟，根據過往經驗，第2季量能多半較首季成長，且403地震又深化老宅的換屋潮及重建潮，預估今年第2季的買賣移轉量可望逾8.5萬棟，因此有機會睽違16年，再度締造520檔期股市房市同步走紅的紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，展望房市後續走向，政策影響仍是關注焦點。賴總統選舉時，曾提出「房屋稅差別稅率」、「青年安心成家優惠貸款」及「百萬租屋家戶」等居住正義三大對策，基本上都是從原先的蔡政府施政擴大辦理，並無太多新的政策變數，因此往後房市也將延續前朝軌跡，朝溫和平穩的方向發展。

房市 520

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