快訊

短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

中裕與友華簽訂愛滋病新藥台灣獨家銷售契約

中央社／ 台北20日電

新藥公司中裕今天公告，與生技公司友華生技簽訂愛滋病新藥Trogarzo台灣獨家銷售行銷契約，相關授權條件因雙方契約保密約定，不予以揭露。

根據合約規定，友華生技公司將負責上述約定地區Trogarzo藥證申請以及產品推廣和商業化；該協議賦予友華生技對台灣的專屬Trogarzo行銷權利。

友華生技成立於1982年，2003年於台灣櫃買中心掛牌上櫃，全球員工總人數超過1000名，海外人員占40%以上，旗下擁有友霖及友杏兩家製藥廠。友華生技產品線包括處方用藥、創新醫療、嬰幼兒營保健、成人營養保健以及醫學美容等事業，現已成為全方位跨國性藥物公司。

中裕表示，Trogarzo目前主要在美國地區銷售，今年陸續與沙烏地阿拉伯藥品行銷公司AcedrA、澳門五洲藥物分別簽訂愛滋病新藥Trogarzo在中東、北非以及香港、澳門地區的獨家銷售行銷契約。

本次再擴展至台灣地區，此舉將有助擴展Trogarzo的使用人群，進而提升未來公司營收，對公司整體利益和長期價值提升有望產生影響。

友華 愛滋病 生技

延伸閱讀

夏寶龍考核澳門結束7天行程 賀一誠：未談特首換屆

夏寶龍結束澳門行 賀一誠：考核本屆政府、未談特首換屆

愛約砲同事自爆罹愛滋病 上班族心驚驚：如何自我保護？

中裕愛滋新藥臨床2a提前收案完成 今年底獲得數據分析

相關新聞

一表看新政府上任股房表現 房仲：今年可望雙飛

520新政府就職，台灣房屋彙整近五次大選年度，年初至520後首個交易日的股市累計漲幅，以及520當季的買賣移轉年增率，觀...

台中市未來3年再增6校 學區宅首重「逆少子化」區域

少子化趨勢讓許多學校面臨經營困境，然而台中市未來3年將再新增6所學校，以滿足新興重劃區大量遷入人口的就學需求，完善的學區...

520新政府就職 台灣房屋：股房有望雙飛、第2季房市看增逾一成

520新政府就職，台灣房屋彙整近五次大選年度，年初至520後首個交易日的股市累計漲幅，以及520當季的買賣移轉年增率，觀...

雙北居民還要等嗎？北市都更要花380年 新北市老屋全改建等逾千年

據內政部資料，台北市、新北市現存屋齡30年以上老屋數量，再以近年平均核發住宅拆除執照件數計算，分別至少得花380、1,1...

北市Q1中山交易量居冠 信義房屋：多套房產品

根據台北市地政局今年1~3月台北市不動產買賣登記統計，北市各行政區中不動產買賣登記數量最多的行政區為中山區共891棟，信...

預售屋大爆發！全台一季賣3萬戶年增一倍、這都最狂

資金狂湧房市，預售屋市場大爆發，永慶房產集團統計全台交易量，今年Q1全台預售屋賣出3.06萬戶，總銷逾5千億，都較去年同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。