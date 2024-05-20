中裕與友華簽訂愛滋病新藥台灣獨家銷售契約

新藥公司中裕今天公告，與生技公司友華生技簽訂愛滋病新藥Trogarzo台灣獨家銷售行銷契約，相關授權條件因雙方契約保密約定，不予以揭露。

根據合約規定，友華生技公司將負責上述約定地區Trogarzo藥證申請以及產品推廣和商業化；該協議賦予友華生技對台灣的專屬Trogarzo行銷權利。

友華生技成立於1982年，2003年於台灣櫃買中心掛牌上櫃，全球員工總人數超過1000名，海外人員占40%以上，旗下擁有友霖及友杏兩家製藥廠。友華生技產品線包括處方用藥、創新醫療、嬰幼兒營保健、成人營養保健以及醫學美容等事業，現已成為全方位跨國性藥物公司。

中裕表示，Trogarzo目前主要在美國地區銷售，今年陸續與沙烏地阿拉伯藥品行銷公司AcedrA、澳門五洲藥物分別簽訂愛滋病新藥Trogarzo在中東、北非以及香港、澳門地區的獨家銷售行銷契約。

本次再擴展至台灣地區，此舉將有助擴展Trogarzo的使用人群，進而提升未來公司營收，對公司整體利益和長期價值提升有望產生影響。

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