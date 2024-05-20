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雙北居民還要等嗎？北市都更要花380年 新北市老屋全改建等逾千年

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據內政部資料，台北市、新北市現存屋齡30年以上老屋數量，再以近年平均核發住宅拆除執照件數計算，分別至少得花380、1,133年才能讓老屋全部更新。住商機構提供
據內政部資料，台北市、新北市現存屋齡30年以上老屋數量，再以近年平均核發住宅拆除執照件數計算，分別至少得花380、1,133年才能讓老屋全部更新。住商機構提供

內政部資料，台北市、新北市現存屋齡30年以上老屋數量，再以近年平均核發住宅拆除執照件數計算，分別至少得花380、1,133年才能讓老屋全部更新。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近年受惠於政策加持，已加速不少更新效率，惟老屋量體龐大，更受營建成本上漲等因素所困，民眾如不積極參與，等到都更難如登天。

根據內政部統計，台北市2018~2023每年平均核發住宅拆照數為1,722宅，而截至2023年第4季為止，北市能符合危老重建條件的屋齡30年以上住宅，共近65.4萬戶，也就是說，市府要將目前屋齡30年以上住宅全數更新，至少得花近380年。

另觀察內政部資料，新北市府2018~2023年每年平均拆除732戶住宅，全市共近83萬戶屋齡30年以上老屋，換算後得花近1,133年，才能將全市老屋更新。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，新北市幅員廣闊，部分蛋白甚至蛋殼區域，因房市表現被開發商認為效益不佳，進場意願低，都更更是難上加難。

內政部 老屋

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