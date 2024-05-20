聽新聞
test
0:00 / 0:00
雙北居民還要等嗎？北市都更要花380年 新北市老屋全改建等逾千年
據內政部資料，台北市、新北市現存屋齡30年以上老屋數量，再以近年平均核發住宅拆除執照件數計算，分別至少得花380、1,133年才能讓老屋全部更新。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近年受惠於政策加持，已加速不少更新效率，惟老屋量體龐大，更受營建成本上漲等因素所困，民眾如不積極參與，等到都更難如登天。
根據內政部統計，台北市2018~2023每年平均核發住宅拆照數為1,722宅，而截至2023年第4季為止，北市能符合危老重建條件的屋齡30年以上住宅，共近65.4萬戶，也就是說，市府要將目前屋齡30年以上住宅全數更新，至少得花近380年。
另觀察內政部資料，新北市府2018~2023年每年平均拆除732戶住宅，全市共近83萬戶屋齡30年以上老屋，換算後得花近1,133年，才能將全市老屋更新。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，新北市幅員廣闊，部分蛋白甚至蛋殼區域，因房市表現被開發商認為效益不佳，進場意願低，都更更是難上加難。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 房貸壓力鍋快爆了？去年第4季新購屋平均房貸達970.5萬元、再創新高
▪ 520新政府就職 台灣房屋：股房有望雙飛、第2季房市看增逾一成
▪ 預售屋大爆發！ 全台一季賣3萬戶年增一倍、這都最狂
▪ 一表看新政府上任股房表現 房仲：今年可望雙飛
▪ 你家老屋何時可都更？ 雙北時間曝、新北全更新要千年
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言