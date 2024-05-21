台灣有錢人遠比想像中多！沅星航空成立 力推「私人飛機轉運中心」

數年前的百年大疫，成為盧浩智飛上藍天的契機，原本經營傳產、與經營航空公司八桿子打不上邊的他，在一次與太太的閒聊中，意外激起對飛行的興趣。一路解鎖考取商用飛機駕照、購機等人生里程碑，並在過程中，深覺使用私人飛機的流程，在台灣既不透明、又不便利，因此在心裡種下成立沅星航空的種子。

沅星航空首架飛機抵達台灣後，目前進度一切順利，已取得民航局的適航證照，待驗證階段結束後，將正式營運，機型將以載客數4到19人為主的中小型飛機為主。

Citation M2的機師為沅星航空的創辦人盧浩智。沅星航空提供

沅星在台灣將推哪些業務？

除了自有飛機提供私人商務包機業務外，沅星更將自己定位為一個平台，鎖定台灣成長潛力巨大的私人飛機代管業務，更要藉著平台模式，為飛機的持有人媒合「商務包機業務」，讓這些昂貴的奢侈品，成為另外一種穩定的創收管道。

目前在台灣，私人飛機是屬於金字塔頂端客群的奢侈品，但盧浩智強調，這些年來，資產百億以上的台灣有錢人，數字遠比大家想像的多，「中國大陸台商也好、東南亞台商也罷，身家上百億的人，其實比比皆是。」問題是，這些人儘管坐擁高資產，但要他們一下子拿出數億元的天文數字，買一架飛機，並不符合比例原則。

除了購機的高資金門檻，養飛機又是另外一個問題。以一架要價5億元新台幣的飛機為例，包含維修、保險、託人代管在內的使用成本，一年也要5000萬元之譜；且飛機每年約600小時的使用時數，大多只能用到100小時左右。低CP值，大幅降低台灣高資產階級購機、養機的欲望。負面因素螺旋，導致台灣的航機代管市場規模，遠遠低於本應擁有的水準。

以一架要價5億元新台幣的飛機為例，包含維修、保險、託人代管在內的使用成本，一年也要5000萬元之譜。沅星航空提供

根據Bombardier（龐巴迪公司）商務飛機報告，國家實質GDP達一兆美元，約可擁有250架商務機。而以台灣2022年實質GDP（約新台幣21兆）換算，台灣約可以有180架商務包機的實力，是目前僅有18、19架的十倍以上。

「台灣現在就只有兩架私人飛機，可以被用來做商務包機，真的非常、非常不足，」盧浩智指出，未來飛機持有人若將自有飛機交給沅星代管，並同意由沅星媒合商務包機業務，「我幫你賣這500小時，原本每年要付5000萬的使用費，變成每年反賺2000萬至3000萬元，」且飛機持有者，一樣能優先使用自己的100小時時數。

如此一來，將大幅增加高資產階級的購機欲望，也能讓私人包機不再是極端小眾的專利，而是成為所有「有時間、個人化需求的民眾」都能考慮的選項。

沅星首架航機、輕型噴射機Citation M2飛抵台灣。沅星航空提供

沅星談市場前景：看好台灣這個可取代香港

盧浩智說，目前台灣僅有一家公司在做私人飛機的代管業務，「但他們不會想做這個東西，因為真的是寡占市場，」而他做的事情，就是「軟性的破壞一下這個市場，把服務做進來。」其實私人商務包機服務，在國外其實相當盛行，許多民航公司都有自己的商務包機部門，但台灣在這方面的思維，確實有點落後。

特別是，在中國加一（China+1）成為顯學的當下，許多資本正在流出香港，這些資本不論往東南亞、東北亞去，台灣都是投資佈局的中心點。換句話說，台灣確實有能力將香港原有的「私人包機轉運中心」角色吃下，剩下的就看台灣提供的軟件能力、服務能力，能達到什麼程度。

「台灣去到亞洲各個地方，航程都在175分鐘以內，但過去台灣並沒有好好利用這個地理位置的優勢，關鍵就是infrastructure（基礎建設）、廠商都不足，真的很可惜。」盧浩智指出，過去私人包機的維修中心、集中點都在香港，隨著東方明珠的光芒逐漸黯淡，相關業務正湧向新加坡，但事實上，台灣才是亞洲真正的中心。

為了解決基礎建設不足的痛點，沅星航空正在與松山機場密集溝通，希望能拿下棚廠，作為私人包機的維修中心。另外，也陸續與台東機場等各地機場進行溝通，作為備案。

對於未來私人商務包機的前景，沅星相當樂觀。數據指出，疫情期間所有航空產業均遭重創，無一倖免，但在私人包機部分，「雖有下跌，但並不明顯，」而到了後疫情時代，整體產業更是迅速恢復成長。

私人包機需求能快速回溫的，原因之一是更加舒適，且安全。沅星航空行銷本部專案副理曾貴群指出，一般民航客機的飛行高度約在3.9萬英呎，但私人商務包機的機型較小，飛行高度最高可達5.1萬英呎，全程飛在平流層之上，沒有亂流，乘坐體驗更舒適、平穩。

且不同於一般民航客機，其客艙高度（Cabin Altitude）大多落在7000至8000英呎左右，乘客較容易感到缺氧、勞累，但私人商務包機的客艙高度約落在3000至4000英呎，能大幅改善乘客的Jet Lag（時差）問題。

從數據來看，私人商務包機的近年平均事故率，為每10萬飛行小時0.316次，同期民航機的飛行事故率，為每10萬飛行小時1.102次，安全率也比民航機高出71.3%。

沅星擁有3大優勢

另一方面，跟一般航空公司的頭等艙相比，私人包機還有三大優勢：不受航班時間限制、直飛目的地、享受專屬通關禮遇。而這3個優勢，最後都回歸到一個核心點，即「時間成本問題」。

以旅遊來說，一位民眾想搭飛機，從台北赴日本石垣島觀光，必須先搭飛機前往沖繩那霸機場，再轉往國內線前往，將轉機等候時間算在內，保守估計需時9小時以上。但若搭乘私人包機，從台北直達石垣島，僅需40分鐘。3天2夜的旅遊行程，花在交通上面的時間不用一小時，等於是可以72小時「玩好玩滿」。

甚至，若想讓家裡的毛小孩陪出國，私人商務包機也可提供寵物包機服務，協助乘客走完檢疫程序，讓毛小孩待在家人的身邊，而非民航客機的貨倉裡頭，一起享受度假時光。

尤其是在全球供應鏈重組階段，台商的投資布局不再只是西進，包括往北的日本、往南的東南亞等地，私人商務包機的彈性，對於企業的全球布局更形重要。例如，若台積電熊本廠的機台臨時出現問題，而日本當地的技術人員無法解決時，台積電的工程師就可以馬上搭上商務包機，最快時間抵達現場，儘快將問題排除，避免機台停機過久，影響公司利潤。

輕型噴射機Citation M2外形優雅流線，最大乘客數為5人座。沅星航空提供

沅星高端旅遊需求詢問度最高

雖然商務活動市場可期，但盧浩智透露，目前對沅星最感興趣的，反而是高端旅遊的需求，「現在跟我們講最多的是旅行社，」因為這樣的高端服務，以前在台灣無人能提供，旅行社聽聞後，對這方面的詢問度日益熱絡。

他指出，沅星航空目前自有的航機Citation M2，已能提供石垣島、宮古島、鹿兒島、熊本、香港、澳門、濟州島、菲律賓克拉克……等直航服務，後續公司將持續購入Gulfstream G280等機種，直航點將覆蓋全亞洲，包括尼泊爾、雅加達、關島、北海道、呼倫貝爾……等地。

COVID-19之後，台灣民眾的想法已開始轉變，高資產階層對頂級服務的需求變高，加上全球供應鏈重組迎來的契機，讓這位「軟性市場破壞者」嗅到市場商機，也讓台灣踏上亞洲「私人飛機轉運中心」的賽道，為天空畫上更充滿台味的風景線。

（本文出自2024.05.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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