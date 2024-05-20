國內買盤觀望 豐興廢鋼鋼筋續開平盤
國際原料價格上週小跌，牽動國內鋼筋買盤觀望，豐興本週鋼筋基價、國內廢鋼收購價持續以平盤開出因應。
由於豐興再開平盤，廢鋼國內收購價、鋼筋基價每噸分別維持新台幣1.08萬元、1.94萬元；型鋼產品因市況波動較小，本週持續以每噸2.67萬元平盤價開出。
觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼每噸持平為365美元，美國貨櫃廢鋼每噸跌至348美元；澳洲鐵礦砂每噸從116.2美元漲至117.3美元。
針對原料走勢，豐興分析，鐵礦砂方面，中國上週鋼品市場先跌後漲；其中，螺紋鋼上週四開始走揚，帶動其他鋼品及鐵礦砂反彈，市場情緒好轉。
國際廢鋼部分，美國廢鋼因當地收購價走跌，且土耳其鋼筋售價拉回，導致對廢鋼的出價下殺，但研判已至近期相對低點；日本廢鋼因夏季限電，使廢鋼需求下降，盤價因而持平。
豐興表示，由於國際原料價格小跌或持平，導致國內鋼筋買盤進入觀望，本週以平盤開出因應，但出貨方面整體仍暢旺穩定。
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