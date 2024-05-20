首季全台預售總銷逾5千億創高 房仲估買氣延續

今年第1季預售市場熱絡，永慶房產集團統計近5季全台預售市場指出，交易件數2023年第1季為1萬5241件，今年第1季為3萬625件，年增100.9%；總銷金額則從新台幣2232.9億元成長至5019.1億元，年增124.8%且創新高；預售屋平均總價從1465萬元成長至1639萬元，年增11.9%。

房仲預期，自住等需求仍是目前市場主力，預期第2季房市買氣可望延續。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，雖然民眾的房價負擔能力未明顯成長，但在熱絡的市場氛圍下，依舊帶動市場的房價持續上漲，許多縣市的預售屋平均總價已出現雙位數漲幅，交易量和房價雙雙成長下，猛烈推升預售市場總銷金額。

進一步觀察六都及新竹地區近5季預售屋平均總價，台北市2023年第1季為3818萬元，至今年第1季漲至4271萬元，年增11.8%；新北市從1741萬元漲到2078萬元，年增19.3%；桃園市從1305萬元漲至1410萬元，年增8.1%；新竹縣市從1945萬元漲到1959萬元，年增0.7%。

中南部方面，台中市從1595萬元成長到1786萬元，年增12%；台南市從1237萬元漲到1270萬元，年增2.7%；高雄市則從1131萬元漲至1281萬元，年增13.3%。

展望下半年房市，陳金萍分析，國內景氣燈號連亮3顆綠燈，景氣持續回溫，且與轉趨熱絡的黃紅燈僅2分之遙，出口暢旺，內需動能穩健成長，房市在新青安優惠貸款續行及通膨預期帶動下，購屋需求不墜，自住、長期置產仍是目前市場主力，預期第2季房市買氣可望延續，上半年交易量仍有繼續成長的機會。

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