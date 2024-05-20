屈臣氏啟動新店型迎戰寶雅 Poya Beauty 吸年輕新客群

疫後美妝市場需求大爆發，各大通路激戰，龍頭屈臣氏因應後疫情時代顧客的多元消費需求，今年轉型為四大店型，分為目的型美妝店（Destination Beauty Lover）、都會美妝店（Urban Beauty Lover）、都會住宅店（Urban Residents）、厝邊店（Local Patrons）。屈臣氏表示，新的店型計畫自2024年啟動，計畫投入上億元，針對不同商圈與不同的消費者族群做門市改裝。

屈臣氏去年強化布局長照版圖，開出首家「長照旗艦店」，而從今年新店型的策略來看，屈臣氏有意鞏固其在美妝通路的龍頭地位，以抵禦寶雅去年開始大舉拓展的 Poya Beauty 店型。同時，透過更活潑的內裝以及美妝科技，滲透年輕客群，以培養未來的主力客。

屈臣氏表示，四大店型對應不同客群，分類上主要考量特殊消費者需求，調整各品類的比例配置及導入特色品牌，以滿足各地消費族群的多樣化需求。以目的型美妝店為例，主要開在一線知名商圈，人流量最大的地區，而都會美妝店則是交通樞紐，人口高度密集的區域。

屈臣氏表示，投資於門市改裝在過去數年從未停歇，今年計畫將投入上億金額進行門市改裝。同時將隨消費者需求變化及科技創新持續進行，以帶給消費大眾煥然一新的購物體驗。

屈臣氏新店型計畫近期並已有初步成果，像是4月完成改裝的統領旗艦店即屬於「目的型美妝店」，因店裝新穎加上導入不少新品牌引發年輕客群關注。屈臣氏表示，統領店本來在美妝護膚與健康品類的消費族群就各有一定的重要消費占比，尤其是美妝類商品，因此這次改裝仍以美妝護膚與健康商品做為主軸。

新改裝的統領店引進了時下日韓最流行的個人色彩分析「My Color Studio 色彩研究室」、AI個人膚況分析「Skinfie Lab 智美肌」等美妝科技及肌膚檢測裝置，讓顧客輕鬆擁有最個人化的美妝及護膚建議，並協助顧客找到最適合自己的商品。

同時導入更多深受年輕族群與潮流族群喜愛的隱形眼鏡、開架彩妝、護膚、醫美與香水品牌，也提升健康商品的比例，豐富消費者的選擇，同時增設永續商品專區，符合綠色消費潮流。

在店招上，統領店也使用了特殊外觀設計，不同過往的「綠底白字」，而是以藍綠漸層色作為背景，除了繽紛吸睛，也大幅擴大了店招的比例。屈臣氏表示，由於統領商圈擁有極高比例的年輕消費者及熱愛潮流的客群，因此針對統領店店招做出特殊外觀設計，雖然不會大量複製到其他門市，但未來外觀招牌會針對不同的門市型態、門市空間及消費族群做出差異化設計。

屈臣氏表示，統領門市改裝後業績表現亮眼，在來客數與客單價兩項關鍵指標皆有成長。在門市加入更多美麗相關的商品與元素後，消費族群亦更加多元化，除了既有的週邊上班族及高消費力女性外，更吸引了潛在的年輕女性顧客，整體趨勢看漲。

此外，由於整合隱形眼鏡與開架彩妝的陳列，及引進韓國隱形眼鏡品牌 Vlens，提供顧客更豐富的商品選擇，隱形眼鏡及開架彩妝在改裝後業績見大幅成長。

至於去年開出的「長照旗艦店」，屈臣氏表示，推出後顧客的反應非常良好，亦持續因應顧客回饋強化營養補充品的商品多樣性。除了長照旗艦店外，民眾也能在屈臣氏數百家實體門市及網路商店購買到長照類別的商品，線上更有超值箱購的服務，也可以於實體門市諮詢藥師後直接訂購線上販售的長照商品直送到府。

屈臣氏去年曾表示，今年將開出首家藥局店，對此屈臣氏表示，對於 PIC/S GDP 藥品運銷鏈的管控規劃，正積極推動中。至於處方籤藥局，由於市場變化及健康策略新布局，或與之前規畫略作修正，仍在研擬階段。 屈臣氏新店型希望滲透年輕客群，培養未來的主力客。屈臣氏/提供 屈臣氏表示，統領門市改裝後業績表現亮眼，在來客數與客單價兩項關鍵指標皆有成長。屈臣氏/提供 屈臣氏目的型美妝店（Destination Beauty Lover）店型更活潑。屈臣氏/提供

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