神腦：下半年開新零售複合店 今年審慎拚成長
3C通路商神腦今天召開股東常會，執行副總經理廖基宏指出，為擴張業務範圍，神腦積極轉型發展保健食品及健康事業，預計今年下半年開設新零售複合店，銷售3C商品、醫療器材並設立藥局，會有藥師進駐，正在神腦內部進行教育訓練。
神腦發言人陳嘉麒向中央社記者表示，由於終端消費需求下滑，今年包含手機等通訊產品業績將力拚與去年持平，但毛利率較高的家電、資訊、保健食品及周邊配件業績有望提升，審慎看待全年整體營收與獲利將成長。
陳嘉麒指出，今年神腦規劃調薪，工資上漲可能對營運成本帶來較大壓力，且電價調漲、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）相關支出增加也墊高費用，會持續留意對獲利的影響。
陳嘉麒強調，今年下半年手機市場仍有新機效應可期，消費者認為人工智慧（AI）技術提供的即時翻譯功能相當實用。神腦也積極布局二手機市場，相關業績從去年開始逐月成長，毛利率較高，但目前營收占比仍低。
神腦財務長陳妙玲說，由於手機和通訊產品市場相當競爭，神腦為了擴張業務範圍，聚焦保健食品新領域，毛利率較高，神腦經營保健食品約4年，已經有獲利。由於神腦屬於市場後進者，決定引進消費者信賴度較高的日本品牌，並代理國內品牌，提供更多元選擇。
神腦總裁林保雍分析，台灣手機市場以前一年銷量約700萬到800萬台，現在下滑到一年不到400萬台。產業正在更替，過去神腦賣手機，現在要深入經營顧客關係，衍生更多品項與服務，但是做新的項目不可能立竿見影，過程就會顯得非常辛苦。
神腦董事長林榮賜指出，生成式AI手機在翻譯或圖片摘要等各方面，都有很強能力，讓更多人可以運用AI技術。當有更多人願意接受AI手機和AI終端，對通路商是一個好機會，神腦可以賣更多AI產品給客戶，首先要訓練員工更熟悉AI終端能力，可以與客戶溝通用AI做什麼。
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