你家老屋何時可都更？ 雙北時間曝、新北全更新要千年

403地震後，雙北不約而同推動都更相關政策，不少市民寄望能等到都更機會，不過實際上沒那麼容易。

住商機構統整內政部資料，盤點大台北地區現存屋齡30年以上老屋數量，再以近年平均核發住宅拆除執照件數計算，分別至少得花380、1133年才能讓老屋全部更新。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近年受惠於政策加持，已加速不少更新效率，惟老屋量體龐大，更受營建成本上漲等因素所困，民眾如不積極參與，等到都更難如登天。

根據內政部統計，台北市2018~2023每年平均核發住宅拆照數為1722宅，而截至2023年第四季，北市能符合危老重建條件的屋齡30年以上住宅，共近65.4萬戶，也就是說，市府要將目前屋齡30年以上住宅全數更新，至少得花近380年。

徐佳馨分析，自2017年頒布都市危險及老舊建築物加速重建條例，北市於隔年的2018年起，全市核發的住宅拆除執照數量有明顯增長，甚至2022~2023年間，每年都可達拆除2000餘棟的高水位，顯示從政策面著手，加上北市高房價為建商提供改建誘因，提高市區都更效率。

不過，北市老屋數量多如繁星，加上近年工料雙漲等議題，更增加拆除難度。

另觀察內政部資料，新北市府2018~2023年每年平均拆除732戶住宅，全市共近83萬戶屋齡30年以上老屋，換算後得花近1133年，才能將全市老屋更新。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，新北市幅員廣闊，部分蛋白甚至蛋殼區域，因房市表現被開發商認為效益不佳，進場意願低，都更更是難上加難。

賴志昶表示，403花蓮大震後，住宅結構安全問題引起各界關注，老屋數量眾多的雙北市更是輿論核心，地方政府誓言進入「大都更時代」，掀起部分置產客對都更宅展現高度興趣，並讓營建類相關類股大漲，惟都更效率遠不及房屋老化速度，且整合案仍集中於於蛋黃區等區域，投資思維進場者最好審慎評估。 雙北老屋預估更新時間。資料來源／住商機構提供

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