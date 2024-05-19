中鋼舉辦「1+N碳管理示範團隊」啟始會議 攜手下游客戶邁入低碳新時代

中鋼（2002）5月17日假中鋼集團總部大樓會議室舉辦「2024年度1+N碳管理示範團隊」啟始會議暨講習活動，以「ISO 14064-1 2018溫室氣體盤查教學」及「企業溫室氣體量化實務說明及盤查實務演練」兩個主題，邀請下游客戶相互交流及討論。啟始會議除了中鋼總經理王錫欽親自出席以外，中鋼也邀請台灣綜合研究院院長吳再益蒞臨指導，期盼台灣鋼鐵產業上下游供應鏈一同凝聚低碳轉型共識，齊心齊步邁入低碳新時代。

吳再益致詞時表示，感謝中鋼連續兩年積極參與台綜院辦理1+N碳管理示範團隊，中鋼去(2023)年成立的碳管理輔導團，發揮「價值共創」精神，協助下游客戶建立碳盤查能力、找出製程排碳熱點及量身訂做減碳方案，共輔導22家業者輔導，創造節電潛力達 868萬度/年，以及總減碳潛力達4,443公噸CO2e/年的卓越績效，相當值得肯定及嘉許。吳院長期許中鋼今年再以豐富的減碳經驗，搭配中鋼內部節能專家，協助將台灣鋼鐵業廠商的碳焦慮，轉化成為減碳推動力。

王錫欽致詞時指出，中鋼不僅積極加大力度推動減碳工作，更持續保持全球碳管制業務的敏銳觸角，整合國內外最新資訊，並藉由自身豐富的節能與碳管理經驗，提供客戶務實建議，以因應國際碳關稅挑戰，展現引領台灣鋼鐵產業的責任與決心。王錫欽亦說明，中鋼近年來戮力推動「數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型」等三大轉型工作，不再追求量大，而致力精進冶煉技術及智慧製造，提升鋼材品質與價值，期盼下游客戶除了和中鋼攜手努力執行減碳工作外，還要共創低碳新商機。

中鋼為凝聚產業整體共識，呼應政府「以大帶小」減碳策略，連續兩年參與經濟部產發署委託台綜院辦理的製造部門淨零轉型推動計畫，與客戶組成「1+N」碳管理示範團隊（1指的是領頭廠商，N則是指產業鏈）。中鋼碳管理輔導團隊主要分成兩組人員，第一組由碳盤查專家組成，負責以手把手方式指導下游客戶計算碳排，協助找出生產製程的排碳熱點；另一組則由節能專家組成，從節能及節電領域來指導客戶提高能源使用效率，避免能源浪費，同時就不同客戶的生產製程特性，再量身訂做減碳方案，以達到最大減碳效益。

中鋼繼去年完成22家下游客戶的碳管理輔導工作後，今年再以輔導20家下游客戶為目標，並期盼發掘下游業者1,500 噸以上CO2e的年減碳潛力，以落實供應鏈轉型工作。面對全球鋼市競爭態勢與2050年全球碳中和艱鉅挑戰，中鋼擘劃「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」新願景，將帶頭開闢業界低碳路徑，緩解用鋼下游業者碳焦慮，並期望持續攜手台灣鋼鐵產業供應鏈，共同朝低碳轉型之路，穩健踏實前行。

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