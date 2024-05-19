大成成長兩大方向農畜和食品 今年植物肉貢獻1億元
大成總經理韓芳豪今天表示，農畜及食品是大成未來營運成長的兩大方向；其中，食品方面，植物肉業務今年將貢獻新台幣1億元營收。
韓芳豪和大成轉投資新食成總經理詹金和接受財信傳媒董事長謝金河主持的「數字台灣」節目訪問，19日晚間播出。韓芳豪說，台灣農畜事業是大成的金雞母，除導入人工智慧（AI）進行溫控、環控，大成還推出生食級雞蛋，並在越南打造豬、雞一條龍養殖，還將印尼水產外銷全世界。
韓芳豪表示，台灣前2年雞蛋非常缺，目前市場已恢復常態。至於消費者如何選購雞蛋，他說，洗選蛋的蛋殼膜會被洗掉，需要冷藏保存，建議挑選冷藏蛋，且是可以溯源的雞蛋。
至於食品方面，韓芳豪指出，大成除布局植物肉，同時跨足寵物食品，並搶攻美國食品市場。在餐飲方面，繼勝博殿、檀島香港茶餐廳後，自日本引進的串燒品牌鳥貴族預計在7月或8月開店。
詹金和說，減少溫室氣體排放及健康是驅動植物肉市場成長的兩大因素，大成在植物肉領域屬於嬰兒期，預期今年將貢獻1億元營收，未來將拓展海外市場。他並透露，大成有開設植物肉實驗餐廳的計畫。
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