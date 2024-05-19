企業成敗在懂不懂「認錯」！資深投行家點評10個經典案例：馬斯克太狠了

摘要 1.市場變化快速，很少企業CEO能在策略上不失誤，但若能在發現不對時立即認錯並做出改變，企業通常還是能反彈回升。 2.本文列舉10項案例。

最近市場變化很快，企業CEO需要經常更換策略。很少人能永遠維持正確，但重點是發現不對時知錯能改。

我觀察一些企業發現，在關鍵時間點「認錯」非常重要，CEO毅然做出應對通常能反彈，反之就會衰退。我挑了10大案例與大家分享。

1.最早認錯——微軟

微軟已超越蘋果，成為美國市值第一名企業。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）2014年接棒時，發現微軟的雲端業務遠遠落後亞馬遜AWS，很早承認錯誤、急起直追。近期微軟Azure和AWS市占差距縮小，且因為AI布局成功，股價大漲。

2.最晚認錯——蘋果

蘋果在股王寶座上待了10年，但年初市值被微軟超越，今年還放棄了電動車，也缺乏明確的AI策略。蘋果的問題是太驕傲，明知風向不對，但總認為自己有優勢，卻和競爭對手差距越來越遠，只好認賠出場。

3.最誠實認錯——英特爾

英特爾近期公布晶圓代工部門2023年虧損高達70億美元，執行長基辛格（Pat Gelsinger）坦承這是受到錯誤決策拖累，他還提前向投資人打預防針，表示2024年虧損金額將會到達頂峰。這也是一種策略，把醜話講在前面，跟投資人懺悔「我錯了，但明天會更好，相信我」！

4.最快認錯——Meta

臉書佐伯格（Mark Zuckerberg）2021年起積極朝元宇宙轉型，把公司名改為Meta，但前年底看到微軟跨入AI領域，一見風向不對，立刻轉型AI、毫不猶豫，將元宇宙進度放緩。他的果斷使股價大漲，有人覺得太投機，但這就是其長處。

5.不肯認錯——Google

Google在20年前是美國市值龍頭。2016年前以AlphaGo打敗南韓棋王，創造AI里程碑，但沒想到AI進程被微軟超車，趕緊推出聊天機器人Bard，卻在發表會中誤答，造成股價大跌。

最近Google終於站穩腳步，市值上周升到2兆美元。但CEO一直沒有承認錯誤，雖挽回一些面子，不過明眼人都看得出來他搞砸了。

6.最狠的認錯——特斯拉

特斯拉最近很衰，全球裁員10%。由於純電動車銷量被比亞迪超越，特斯拉趕緊推出自駕計程車（Robotaxi），但仍無法挽回投資人信心。馬斯克最近又飛到北京跟中國國務院總理李強見面，成為唯一符合全自動輔助駕駛資格的外資企業，當天股價反彈15%。

馬斯克橫衝直撞，犯了錯毫不留情砍自己人，再跑到中國討救兵，讓人目瞪口呆。

7.最糟的認錯——波音

在美國成分股中，最令人失望的藍籌股非波音莫屬。最近幾個月波音飛機頻出狀況，讓大家不敢坐他們飛機。前任CEO米倫伯格（Dennis Muilenburg）為了利潤，犧牲品質管控，但在航空行業，安全不容許有任何差錯。

最近波音CEO凱爾洪（Dave Calhoun）宣布將在2024年底辭職，表示會記取教訓、努力改善，但已經太遲，大家對公司徹底喪失信心。

8.最有成果的認錯——奇異

奇異上世紀是美國最傑出的公司。但前任CEO威爾許（Jack Welch）決策不當，種下後來衰敗的種子。現任CEO卡普（Lawrence Culp）完成不可能任務，大手筆把整個組織一拆為三，並將其中一家公司奇異航空重新上市，近期股價大漲。

9.最有決心的認錯——緯創

緯創多年在手機代工領域只是老三，幾年前覺悟，不應在無法成為領導者的市場待下去，壯士斷腕把中國工廠賣給立訊、把印度工廠賣給塔塔，全心轉向AI及創新領域。押對了這波AI熱潮，股價變4倍，成為麻雀變鳳凰典範。

10.最值得尊敬的認錯——日本

日本曾走過失落30年，在前首相安倍晉三帶領下射出三箭，雖然短期內沒有成效，但現在成為亞洲最閃亮的經濟明星，連巴菲特都緊抱日本股票不放。隨著台積電赴日投資，日本將東山再起，前途不可限量。這種耐心轉型、浴火鳳凰的故事，相當激勵人心。

資料來源：Business Insider、Hanna Horvath@X

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

商品推薦