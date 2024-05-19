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內政部：抑制房價漲幅 社宅可望年底達20萬戶

中央社／ 台北19日電

內政部今天表示，截至4月底全國直接興建社會住宅已達10萬603戶，年底可望達成12萬戶目標，而包租代管預計在年底也可達8萬戶目標，有關外界對蔡總統8年20萬戶社會住宅政策跳票的質疑絕非事實。

為因應高房價照顧居住需求，內政部今天表示，在健全房市治理、打擊炒作方面，除持續進行發動預售屋聯合稽查外，並推動平均地權條例2次修法。依近期房市交易情形顯示，今年第1季成屋與去年第4季預售屋交易量，相較110年第4季高點分別減少18%及13%，投機炒作明顯受到抑制，房市並回歸自住購屋需求。

內政部指出，在房價部分，因受到整體經濟成長及資金充裕影響，世界各國多面臨房價上漲情形，但在政府推動打炒房等各項措施下，112年住宅價格指數的平均季漲幅為1.66%，較110、111年漲幅2.09%、2.07%縮小，房價漲幅趨緩。內政部將密切觀察房價變動情形，同時與相關部會共同從市場、資金與稅制面持續研議推動相關政策。

內政部表示，對於高房價加重青年及弱勢朋友居住負擔問題，內政部感同身受並相當重視，目前除推動擴大租金補貼政策，協助目前超過50萬戶租屋族租屋外，同時更將持續加速社會住宅政策的推動，來妥善照顧國人的居住需求。

內政部表示，截至今年4月底止，全國直接興建社會住宅已達成10萬603戶，在今年底可望達成12萬戶目標；包租代管預計在今年底也可達8萬戶目標。有關外界對於蔡總統8年20萬戶社會住宅政策跳票的質疑絕非事實。

內政部說明，中央目前也正在擬定下一個8年住宅政策，將採取生活圈概念來布建社會住宅，透過整體開發、都市更新及大眾運輸路網配合等方式，持續擴充全國社會住宅存量，以達成累計興辦25萬戶直接新建社會住宅以及累計25萬戶包租代管社會住宅政策目標，提供民眾可負擔且品質良好的居住環境，實質減輕租屋家庭、民眾的居住負擔。

內政部 社會住宅 租金補貼

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