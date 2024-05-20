經濟選書／失敗與成功 找到新定義

1999年8月6日，一位職棒大聯盟球員在蒙特婁棒球場踏上本壘板打擊，然後再度出局。這是他職業生涯的第5,113次，全部加起來是非常多趟走進打擊區卻沒有安打的路程。假如打者連續出局那麼多次，平均每一場球賽上場打擊四次，換算下來就是連續八季（總共1,278場球賽）甚至連一壘都沒有踩上去。

那天晚上該球員有沒有心灰意冷？沒有。他可認為自己拖累了球隊？也沒有。你要知道，同一場比賽稍早的時候，那位球員的第一個打席就已經締造了里程碑，在棒球史上只有他和另外21個選手辦到。這位棒球選手擊出自己職棒生涯的第3,000支安打，他就是聖地牙哥教士隊的湯尼．葛恩（Tony Gwynn）。

葛恩在那場比賽中揮棒五次，擊出四支安打，踏上壘包。可是這並非常態，通常葛恩每揮棒三次就有兩次落空，聽起來並沒有很厲害。不過如果你懂棒球的話，就會理解葛恩持續保持每三次揮棒就有一支安打的打擊率，已經使他成為同一世代中最偉大的打者。葛恩已然覺悟：想要成功安打，就必須出局很多次。

我從十幾年前就是葛恩的粉絲，以前住在聖地牙哥時還買季票去看他打球。我就是在那裡觀看葛恩的第一場球賽，此後更一直牢牢追蹤他的職業生涯，當他的安打數逼近3,000大關時，我曉得自己想要在現場親眼目睹他完成那項壯舉。

在大家預料葛恩即將締造里程碑的當天，我在芝加哥一場教授領導力的課程剛剛結束，按照原定行程，隔天將要去費城演講。我匆匆忙忙換了機票，然後打電話給女婿史蒂夫，他本來是要陪我參加第二天的會議，此時我卻邀請他一起去看球，於是我們兩人跳上飛機，衝到蒙特婁去看那場球賽。

旅途中，我知道我們的行程很緊湊，但是揣測應該能夠趕得上。抵達機場時，一切都很順利，沒想到下了飛機之後，史蒂夫被海關攔下來無法脫身。隨著時間一點一滴流逝，我很確定我們將會錯過葛恩的第一次上場。一點也沒錯，等到我們趕到球場時，葛恩已經擊出他的第3,000支安打。

你怎樣定義「失敗」？

在我們明白很可能會錯過葛恩的歷史時刻時，我們放棄了嗎？沒有。當我們趕到棒球場，曉得自己錯過那一刻時，我們掉頭回家了嗎？也沒有。我想買一本比賽專刊，卻得知全部都賣完了，當時我有感到失敗嗎？沒有。

我們只是純粹很高興參與了那場盛會，就像不斷堅持、直到擊出安打的葛恩一樣，我們也得到了回報。賽事進行到後來，葛恩擊出一記界外球，球掉到觀眾席時被我接到了。幾個星期之後，葛恩替我在棒球上簽名，於是我擁有了他締造3,000支安打的那場球賽的紀念品。

人們面對失敗時，最大的問題之一是太快論定生活中獨立的情境，並將之貼上失敗的標籤。其實應該放大心理格局，像葛恩那樣的人就不會把區區一次出局視為失敗，而是以更大的格局看待三振出局這件事。不同的看法使他堅持不懈，而堅持不懈則促使他的事業長長久久，進而引來成功的機會。

（摘自《與逆境同行》，商業周刊出版）

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