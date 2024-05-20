點子農場／發展談判產業 好處多多

她出身台灣高雄，長住在新加坡，自從十年前加入英國的談判顧問公司之後，一直在教人如何談判。

如果想上她的談判課，學費是四天6萬美元。由於客戶遍布全球，她常常一飛就是大半個地球。像是從倫敦到亞特蘭大這種十幾個小時的航程，幾乎三天兩頭就有。

她曾經一年在世界各地出差300天，也曾經連續四天沒走出旅館，沒日沒夜的工作。

她常常睡醒時不知道自己在那個城市，把飯店房間號碼寫在手上，好讓自己找得到房間。

有一次客戶問她反托辣斯法的案子，這根本不是她的專業，也完全不懂。但還是不動聲色的要客戶先回去花一星期做功課，她利用這一星期快速學習，自習也到處請教，從此她也成了反托辣斯法專家。

談判顧問公司由具有豐富談判經驗和專業技能的顧問組成，在商業、政治、法律等領域有豐富深入的專業知識，能夠協助甚至代表客戶進行各種類型的談判。

談判產業對企業和政府都至關重要。對於企業而言，良好的談判能力可以與客戶良好互動，與供應商和合作夥伴達成雙贏的交易和合作協議，推動業務發展。對於政府來說，談判是確保國家利益和國際關係的重要手段，有助於外交、貿易、國安等事務的推動。

像新加坡今天在政治經濟方面的成就，其實源於談判產業的豐富經驗，位於全球海空交通樞紐、政治穩定、多元文化和先進基礎設施等因素成為各種談判活動的理想場所。

辜汪會談、香格里拉對話、東協高峰會、美國北韓高峰會等，許多重要的談判和會議都曾在新加坡舉行。

對於台灣來說，可以從新加坡的經驗中學習發展談判產業。台灣擁有地理位置優越而且政治經濟環境都穩定，很適合培養專業的談判人才，建立完善的談判培訓和顧問服務體系。並且可以積極參與國際談判和合作，提升自身在國際舞台上的影響力和競爭力。

談判產業對於企業和政府來說都至關重要，可以幫助各方更好地實現目標、維護利益、解決問題，促進合作和發展。

以下這幾本書，都從不同的角度描繪了談判顧問和談判產業：

《哈佛這樣教談判力》：上談判桌之前，該把握幾項原則：將人與問題分開來看、重視談判雙方的根本利益，而不是單純擺明自己的強硬立場；在最後拍板之前，努力尋求一切解決問題的可能，並找出中立客觀的判斷標準。

《FBI談判協商術》：FBI長期與世界各地的綁匪、犯罪份子打交道，務求人質全身而退的寶貴實戰經驗。而這些策略，在日常的工作場合、家中也都適用。書中分享了幾個基本原則，乍看違反人性直覺，卻簡單有效。作者說，光是改變說話的語氣、調整向對方提出的問題類型，就能令局勢翻轉，人生再也沒有談不成的事。

《募資提案教父的破億成交術》：這本書的英文書名是《Pitch Anything : An Innovative Method for Presenting, Persuading, and Winning the Deal》，Pitch這個字適用於各種商務溝通場合，包括提案、簡報、募資、說服、推銷、推廣、勸敗、兜售、簡報、比稿等，只要你身處職場、與人接觸，都脫離不了Pitch，這是所有人的必備能力。

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