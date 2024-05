點子農場／發展談判產業 好處多多

她出身台灣高雄,長住在新加坡,自從十年前加入英國的談判顧問公司之後,一直在教人如何談判。

如果想上她的談判課,學費是四天6萬美元。由於客戶遍布全球,她常常一飛就是大半個地球。像是從倫敦到亞特蘭大這種十幾個小時的航程,幾乎三天兩頭就有。

她曾經一年在世界各地出差300天,也曾經連續四天沒走出旅館,沒日沒夜的工作。

她常常睡醒時不知道自己在那個城市,把飯店房間號碼寫在手上,好讓自己找得到房間。

有一次客戶問她反托辣斯法的案子,這根本不是她的專業,也完全不懂。但還是不動聲色的要客戶先回去花一星期做功課,她利用這一星期快速學習,自習也到處請教,從此她也成了反托辣斯法專家。

談判顧問公司由具有豐富談判經驗和專業技能的顧問組成,在商業、政治、法律等領域有豐富深入的專業知識,能夠協助甚至代表客戶進行各種類型的談判。

談判產業對企業和政府都至關重要。對於企業而言,良好的談判能力可以與客戶良好互動,與供應商和合作夥伴達成雙贏的交易和合作協議,推動業務發展。對於政府來說,談判是確保國家利益和國際關係的重要手段,有助於外交、貿易、國安等事務的推動。

像新加坡今天在政治經濟方面的成就,其實源於談判產業的豐富經驗,位於全球海空交通樞紐、政治穩定、多元文化和先進基礎設施等因素成為各種談判活動的理想場所。

辜汪會談、香格里拉對話、東協高峰會、美國北韓高峰會等,許多重要的談判和會議都曾在新加坡舉行。

對於台灣來說,可以從新加坡的經驗中學習發展談判產業。台灣擁有地理位置優越而且政治經濟環境都穩定,很適合培養專業的談判人才,建立完善的談判培訓和顧問服務體系。並且可以積極參與國際談判和合作,提升自身在國際舞台上的影響力和競爭力。

談判產業對於企業和政府來說都至關重要,可以幫助各方更好地實現目標、維護利益、解決問題,促進合作和發展。

以下這幾本書,都從不同的角度描繪了談判顧問和談判產業:

《哈佛這樣教談判力》:上談判桌之前,該把握幾項原則:將人與問題分開來看、重視談判雙方的根本利益,而不是單純擺明自己的強硬立場;在最後拍板之前,努力尋求一切解決問題的可能,並找出中立客觀的判斷標準。

《FBI談判協商術》:FBI長期與世界各地的綁匪、犯罪份子打交道,務求人質全身而退的寶貴實戰經驗。而這些策略,在日常的工作場合、家中也都適用。書中分享了幾個基本原則,乍看違反人性直覺,卻簡單有效。作者說,光是改變說話的語氣、調整向對方提出的問題類型,就能令局勢翻轉,人生再也沒有談不成的事。

《募資提案教父的破億成交術》:這本書的英文書名是《Pitch Anything : An Innovative Method for Presenting, Persuading, and Winning the Deal》,Pitch這個字適用於各種商務溝通場合,包括提案、簡報、募資、說服、推銷、推廣、勸敗、兜售、簡報、比稿等,只要你身處職場、與人接觸,都脫離不了Pitch,這是所有人的必備能力。

