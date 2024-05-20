聽新聞
test
0:00 / 0:00

點子農場／發展談判產業 好處多多

經濟日報／ 吳仁麟（點子農場創新顧問公司執行長）

她出身台灣高雄，長住在新加坡，自從十年前加入英國的談判顧問公司之後，一直在教人如何談判。

如果想上她的談判課，學費是四天6萬美元。由於客戶遍布全球，她常常一飛就是大半個地球。像是從倫敦到亞特蘭大這種十幾個小時的航程，幾乎三天兩頭就有。

她曾經一年在世界各地出差300天，也曾經連續四天沒走出旅館，沒日沒夜的工作。

她常常睡醒時不知道自己在那個城市，把飯店房間號碼寫在手上，好讓自己找得到房間。

有一次客戶問她反托辣斯法的案子，這根本不是她的專業，也完全不懂。但還是不動聲色的要客戶先回去花一星期做功課，她利用這一星期快速學習，自習也到處請教，從此她也成了反托辣斯法專家。

談判顧問公司由具有豐富談判經驗和專業技能的顧問組成，在商業、政治、法律等領域有豐富深入的專業知識，能夠協助甚至代表客戶進行各種類型的談判。

談判產業對企業和政府都至關重要。對於企業而言，良好的談判能力可以與客戶良好互動，與供應商和合作夥伴達成雙贏的交易和合作協議，推動業務發展。對於政府來說，談判是確保國家利益和國際關係的重要手段，有助於外交、貿易、國安等事務的推動。

像新加坡今天在政治經濟方面的成就，其實源於談判產業的豐富經驗，位於全球海空交通樞紐、政治穩定、多元文化和先進基礎設施等因素成為各種談判活動的理想場所。

辜汪會談、香格里拉對話、東協高峰會、美國北韓高峰會等，許多重要的談判和會議都曾在新加坡舉行。

對於台灣來說，可以從新加坡的經驗中學習發展談判產業。台灣擁有地理位置優越而且政治經濟環境都穩定，很適合培養專業的談判人才，建立完善的談判培訓和顧問服務體系。並且可以積極參與國際談判和合作，提升自身在國際舞台上的影響力和競爭力。

談判產業對於企業和政府來說都至關重要，可以幫助各方更好地實現目標、維護利益、解決問題，促進合作和發展。

以下這幾本書，都從不同的角度描繪了談判顧問和談判產業：

《哈佛這樣教談判力》：上談判桌之前，該把握幾項原則：將人與問題分開來看、重視談判雙方的根本利益，而不是單純擺明自己的強硬立場；在最後拍板之前，努力尋求一切解決問題的可能，並找出中立客觀的判斷標準。

FBI談判協商術》：FBI長期與世界各地的綁匪、犯罪份子打交道，務求人質全身而退的寶貴實戰經驗。而這些策略，在日常的工作場合、家中也都適用。書中分享了幾個基本原則，乍看違反人性直覺，卻簡單有效。作者說，光是改變說話的語氣、調整向對方提出的問題類型，就能令局勢翻轉，人生再也沒有談不成的事。

募資提案教父的破億成交術》：這本書的英文書名是《Pitch Anything : An Innovative Method for Presenting, Persuading, and Winning the Deal》，Pitch這個字適用於各種商務溝通場合，包括提案、簡報、募資、說服、推銷、推廣、勸敗、兜售、簡報、比稿等，只要你身處職場、與人接觸，都脫離不了Pitch，這是所有人的必備能力。

FBI 募資 新加坡

延伸閱讀

蔡總統盼馬紹爾與新政府攜手 為人民創造福祉

蔡總統卸任前行程滿檔 接見星慶賀團會晤巴拉圭總統

寬宏赴新加坡 搶演唱會商機

郭國文搶走秘書長周萬來提案文件 立法院會再度暫停

相關新聞

企業成敗在懂不懂「認錯」！資深投行家點評10個經典案例：馬斯克太狠了

最近市場變化很快，企業CEO需要經常更換策略。很少人能永遠維持正確，但重點是發現不對時知錯能改。

數位行銷／擁抱數位行銷新紀元

在這個資訊爆炸的時代，行銷企劃師不僅需要具備專業知識，更必須擁有創新思維和洞察力，方能在競爭激烈的市場中，創造出獨特且吸...

智慧經營／阿奇立克日立台灣家電總經荻原恵司：職人精神 優化品牌

日系家電品牌廠日立宣布引進「阿奇立克日立」品牌家電，阿奇立克日立台灣家電總經理荻原恵司表示，將結合阿奇立克和日立各自的專...

點子農場／發展談判產業 好處多多

她出身台灣高雄，長住在新加坡，自從十年前加入英國的談判顧問公司之後，一直在教人如何談判。

經濟選書／失敗與成功 找到新定義

1999年8月6日，一位職棒大聯盟球員在蒙特婁棒球場踏上本壘板打擊，然後再度出局。這是他職業生涯的第5,113次，全部加...

退休換屋怎選？專家推雙北四區「住新屋換現金」

大退休潮來臨，退休宅怎麼選？元宏資訊不動產平台總監陳傑鳴表示，退休宅除了要有醫療、生活機能，最重要的是房價不能太高。在大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。