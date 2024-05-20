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智慧經營／阿奇立克日立台灣家電總經荻原恵司：職人精神 優化品牌

經濟日報／ 李泠秭
阿奇立克日立台灣家電總經理荻原恵司。阿奇立克日立／提供
阿奇立克日立台灣家電總經理荻原恵司。阿奇立克日立／提供

日系家電品牌廠日立宣布引進「阿奇立克日立」品牌家電，阿奇立克日立台灣家電總經理荻原恵司表示，將結合阿奇立克和日立各自的專業，如研發、採購和生產系統等，優化全球供應鏈，增強市場競爭地位，讓產品線變得更加豐富及多樣化，擴大市場布局。

強化全球供應鏈 擴大布局

阿奇立克日立家電是土耳其商阿奇立克和日立兩家家電公司於2021年攜手設立的公司，阿奇立克擁有新公司60％的股權、日立持有40％股權，結合日製日立家電以及過去以歐洲為主要市場的阿奇立克家電，雙方攜手擴大產品線和市場布局。

兩家公司共同營運日本以外的全球生活家庭電器業務，例如生產、銷售和提供日立品牌的家用電器售後服務，產品包含冰箱、洗衣機、吸塵器和微波爐等。

荻原恵司強調，阿奇立克跟日立結合的品牌優勢在於，延續日立以人為本的理念，並輔以阿奇立克的創新技術，攜手提供更輕鬆便利的居家生活解決方案，在不同的文化交流融合之下增加產品的多樣性，阿奇立克日立今年預計要新增約30多項家電新機種。

荻原恵司表示，阿奇立克日立除了銷售既有的日本製造、日立工廠生產的日立品牌高階家電之外，跟以往最大的差異在於，以前只銷售日立的產品，現在導入阿奇立克家電產品後，銷售包括像是泰國製造的冰箱、洗碗機、微波爐和代工產品等，讓阿奇立克日立家電產品從入門款到高階款皆可供應，以滿足不同消費族群的需求，產品線變得多樣化，鎖定日本以外的市場，瞄準台灣、中國、新加坡、泰國、馬來西亞、越南等，販售除了空調產品之外的白色家電。

荻原恵司認為，對阿奇立克日立這個品牌來說，亞洲是個重要的市場，雖然疫情後各國整體家電需求降低，不過他認為需求端正在改變。

從入門到高階款 拓產品線

觀察台灣市場家電需求變化，荻原恵司指出，雖然人口並未成長，但消費需求端出現變革。主要因為世代變化、家庭人口減少以及消費者對精緻產品需求提高等因素，讓住宅走向精緻化，而因應居住空間受限，小家庭和年輕族群的比例不斷提高，大眾對居家配備和家電產品有了更適切的需求。

阿奇立克日立將日式職人的極簡主義帶入現代家電設計，致力於透過更靈活、有效率、貼合人性的智能產品功能設計，為消費者節省更多時間。

此外，阿奇立克日立將加強產品的窄型外觀設計，讓居家空間不再被大型家電所占據，釋放小宅潛能，致力為消費者的居所創造極大化空間，全方位建立理想居家生活，讓居家空間更寬敞舒適。

家電 日立 消費

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