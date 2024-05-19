退休換屋怎選？專家推雙北四區「住新屋換現金」

大退休潮來臨，退休宅怎麼選？元宏資訊不動產平台總監陳傑鳴表示，退休宅除了要有醫療、生活機能，最重要的是房價不能太高。在大台北，有四個地區符合這樣條件，可以考慮。

這四區是文山區（萬芳醫院）、北投（榮總）、三峽（恩主公醫院）、淡水（馬偕醫院）。

陳傑鳴指出，台灣在1960年代出現一波嬰兒潮，如今都已到退休或面臨退休的年齡。這一族群在大台北市區多有房子，如今退休，想擁有較好生活品質，最佳方案就是賣掉舊屋，換到設施較齊全的新社區，手邊並有一筆充裕資金。

至於新住所，除了周邊要有大型醫院方便看病，生活機能要好，最重要的是房價要相對便宜，如此賣掉市區房子，才能買到有新式設備、管理較好的社區，並可擁有一筆充裕資金，可以無憂享受退休生活。

依照上述條件，大台北有四個行政區可以優先考慮，包括文山區、北投區、三峽區以及淡水區。

其中文山區有萬芳醫院，捷運，綠地多，生活機能亦佳，2024年住宅平均成交價為每坪52.9萬，和台北市中心精區平均房價83萬相比，一坪便宜30萬，若市區有30坪房，換同樣坪數，可多900萬現金，若大換小，資金更充裕。

陳傑鳴表示，文山區是希望「離塵不離城」的大台北市區退休族可以優先考慮區域，不過可能沒辦法換到太多現金。

北投也差不多，2024年住宅平均成交行情每坪52.4萬，相較市區一坪便宜30萬元。北投有榮總，振興醫院，退休族就醫治療沒問題，區域綠地多，空氣品質、天氣也都好，但若市區舊屋換新屋，手頭資金可能就不會很多。

若選擇三峽，淡水，就可住進有較多設施的新社區，且可換到較多現金。其中三峽今年平均住宅成交每坪32.4萬，中古大樓約3-4字頭，與北市精華區每坪有50萬元以上價差，如果退休族把北市精華區的房子賣掉，到三峽居住，將可多出上千萬的資金，想擁有高生活品質並不難。

至於淡水區，近一年住宅成交行情每坪僅26.5萬，大樓僅約3-4字頭，賣掉台北市區房子，不只可選擇新大樓社區，手上還可擁有約二千萬現金，可過得很舒適。

陳傑鳴表示，淡水是大台北地區難得的慢節奏步調，風景優美，空氣清新且房價低廉的區域，近年又有淡海輕軌、淡北道路、淡江大橋等多個交通建設，加上有馬偕醫院、家樂福、美麗新影城的進駐，讓區域房市擁有不錯的生活機能與醫療資源，也蠻適合退休族考慮。不過，淡水距離市區遠，退休族購屋時需多評估。 資料來源／元宏資訊不動產平台

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