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星宇股東會贈品驚喜藏 QR Code 價值1500元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇送小股東QR Code內容。黃淑惠翻攝
星宇送小股東QR Code內容。黃淑惠翻攝

星宇（2646）股東會通知書上寫不發放股東會紀念品，驚喜藏在通知單上的QR Code，送掃描QR Code就可以領小股東屬優惠，限台灣出發、不限目的地航點、不限來回或單程航段、可使用於不同點進出。優惠代碼提供機票折扣新台幣1,500元整。

星宇小股東要注意！領股東會通知書，要快點下載QR Code領取購票優惠1,500元，將通知書上的公司官網及購票 APP均可輸入此優惠代碼，嬰兒與小孩身分者不適用此優惠代碼，優惠代碼僅限使用一次，單一機票訂位代號 (PNR) 僅能輸入旅客人數1位，輸入優惠代碼後即能享有折扣，適用之開票日期為2024/6/14 - 2024/12/31；出發日期為2024/9/1 - 2024/12/31。領取資格限市場最後買進基準日2024/4/11且持有1,000股以上之股東，自6/3起開放領取股東優惠碼。

隨著解封後，星宇航空不斷的增加航班，2024年4月總營收為26.61億元，為同期單月新高，月增率1%，年增率58%。其中，客運營收為23.25億元，年增57%，日本航線需求持續熱絡，客收表現依然持穩。貨運市場方面，4月貨運營收為2.05億元，創單月歷史新高，月增24%，年增93%，主要受惠亞洲輸往美洲出貨暢旺、市場艙位擁擠，進而推升運價上揚，令本月貨運收入較前月成長。

星宇航空台北–香港航線已進入籌備階段，藉由港澳航線相互搭配，提升旅客便利性，完善亞太市場飛航網絡。此外，星宇航空已於3月正式啟航台中出發至澳門、越南峴港及日本高松三條航線，其載客人數優於預期，為拓展中部市場並服務更多中南部旅客，星宇航空將積極評估增加運能，期盼能促進中台灣觀光經濟發展。

星宇股東會通知書上寫不發放股東會記念品，驚喜藏在QR Code。黃淑惠翻攝
星宇股東會通知書上寫不發放股東會記念品，驚喜藏在QR Code。黃淑惠翻攝

星宇航空 股東會紀念品

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