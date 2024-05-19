星宇股東會贈品驚喜藏 QR Code 價值1500元

星宇（2646）股東會通知書上寫不發放股東會紀念品，驚喜藏在通知單上的QR Code，送掃描QR Code就可以領小股東屬優惠，限台灣出發、不限目的地航點、不限來回或單程航段、可使用於不同點進出。優惠代碼提供機票折扣新台幣1,500元整。

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隨著解封後，星宇航空不斷的增加航班，2024年4月總營收為26.61億元，為同期單月新高，月增率1%，年增率58%。其中，客運營收為23.25億元，年增57%，日本航線需求持續熱絡，客收表現依然持穩。貨運市場方面，4月貨運營收為2.05億元，創單月歷史新高，月增24%，年增93%，主要受惠亞洲輸往美洲出貨暢旺、市場艙位擁擠，進而推升運價上揚，令本月貨運收入較前月成長。

星宇航空台北–香港航線已進入籌備階段，藉由港澳航線相互搭配，提升旅客便利性，完善亞太市場飛航網絡。此外，星宇航空已於3月正式啟航台中出發至澳門、越南峴港及日本高松三條航線，其載客人數優於預期，為拓展中部市場並服務更多中南部旅客，星宇航空將積極評估增加運能，期盼能促進中台灣觀光經濟發展。 星宇股東會通知書上寫不發放股東會記念品，驚喜藏在QR Code。黃淑惠翻攝

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