星宇股東會贈品驚喜藏 QR Code 價值1500元
星宇（2646）股東會通知書上寫不發放股東會紀念品，驚喜藏在通知單上的QR Code，送掃描QR Code就可以領小股東屬優惠，限台灣出發、不限目的地航點、不限來回或單程航段、可使用於不同點進出。優惠代碼提供機票折扣新台幣1,500元整。
星宇小股東要注意！領股東會通知書，要快點下載QR Code領取購票優惠1,500元，將通知書上的公司官網及購票 APP均可輸入此優惠代碼，嬰兒與小孩身分者不適用此優惠代碼，優惠代碼僅限使用一次，單一機票訂位代號 (PNR) 僅能輸入旅客人數1位，輸入優惠代碼後即能享有折扣，適用之開票日期為2024/6/14 - 2024/12/31；出發日期為2024/9/1 - 2024/12/31。領取資格限市場最後買進基準日2024/4/11且持有1,000股以上之股東，自6/3起開放領取股東優惠碼。
隨著解封後，星宇航空不斷的增加航班，2024年4月總營收為26.61億元，為同期單月新高，月增率1%，年增率58%。其中，客運營收為23.25億元，年增57%，日本航線需求持續熱絡，客收表現依然持穩。貨運市場方面，4月貨運營收為2.05億元，創單月歷史新高，月增24%，年增93%，主要受惠亞洲輸往美洲出貨暢旺、市場艙位擁擠，進而推升運價上揚，令本月貨運收入較前月成長。
星宇航空台北–香港航線已進入籌備階段，藉由港澳航線相互搭配，提升旅客便利性，完善亞太市場飛航網絡。此外，星宇航空已於3月正式啟航台中出發至澳門、越南峴港及日本高松三條航線，其載客人數優於預期，為拓展中部市場並服務更多中南部旅客，星宇航空將積極評估增加運能，期盼能促進中台灣觀光經濟發展。
▪ 看中出入單純…她砸錢入住戶數少社區 1年後崩潰曝2缺點想賣房
▪ 她用這招「送房」免稅還申請到新青安 地政士1句話提醒：恐白忙一場
▪ 買大樓被屋主要求給這費用「該付嗎？」 網看法不一：連這也要省
▪ 新建案「進門就是廁所、廚房」變多 網指與2要素有關：有就要偷笑
▪ 薪資漲仍跟不上房價漲幅 專家坦言存錢買房難：只能看富人炒房賺大錢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言