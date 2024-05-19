車廠夏季促銷營運不看淡 和泰車、中華車等新品將加入戰局

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
和泰車總經理蘇純興。 聯合報系資料照
和泰車總經理蘇純興。 聯合報系資料照

車廠第1季意外繳出亮眼成績單，疫情期間累積的未交車訂單已在去年消化，沒有了疫情紅利，獲利竟然普遍較去年同期成長。車廠指出，新車款有效帶動買氣，即使沒有疫情紅利，市場需求持續強勁，進入第2季因為夏季競賽傳統促銷活動，同樣不看淡。

第1季車廠獲利優於預期，包括和泰車（2207）、中華車、汎德永業都創下歷史同期新高，原本業界對今年車市看法保守，實際銷售表現比預估樂觀，由於和泰車、中華車、南陽現代等新車第2季加入戰局，汽車市場氛圍轉趨樂觀。

車廠第1季表現 圖／經濟日報提供
車廠第1季表現 圖／經濟日報提供

和泰車第1季獲利一個股本落袋，創下歷史同期新高，即使第1季車市未較去年同期成長，但和泰車設定今年新車銷售要再創新高、獲利較去年成長的目標，第1季獲利表現符合公司預期。

進口車品牌Skoda也指出，去年Skoda全年掛牌破萬台，原本認為今年很難成長，但以目前接單狀況看，市場需求強勁，加上改款新車上市，如果新車供應充足，今年有機會再度突破萬台。

汎德永業指出，新車需求相當高，尤其全新世代電動車系累積待交訂單數量仍多，預期第2季遞延船運到港，BMW交車數量可望恢復正常水準。此外，BMW甫發表的全新世代iX2豪華純電跑旅年度配額已全數完售，X2豪華跨界跑旅同樣接單熱烈，預計第2季新車大量抵港後，累積待交訂單能逐步交車，進一步挹注公司業績成長。

去年第1季前因車用晶片短缺，車廠供應不足以支應市場需求，各家車廠手中都有相當可觀待交車訂單，隨車用晶片供應正常，各家車廠快速去化訂單，去年營收與獲利表現都相當好。和泰車更因日本原廠將原本大陸LEXUS配額轉給台灣，大量且高價LEXUS LM大量交車，LM車款屬長期供應不足車款，大量交車除挹注營收，對獲利助益更可觀。

業界原先預期，今年疫情紅利不再，營收與獲利將不如去年同期，不料第1季財報普遍報出佳音。隨新車款陸續上市，加上近期展開夏季競賽，第2季表現也不看淡。

和泰車 新車銷售 疫情

延伸閱讀

影／新北巿府委外拖吊車出包！BMW X3脫鉤撞柱車頭慘變V字形

影／畫面曝！男開BMW大七撞中捷柱體身亡 車跟媽媽借的

影／洗車排隊出意外！BMW轎車突暴衝 加油站女員工捲車底瞬間曝光

Lexus榮獲車訊風雲獎四項大獎 LM、RX、NX及LBX獲得肯定

相關新聞

車廠夏季促銷營運不看淡 和泰車、中華車等新品將加入戰局

車廠第1季意外繳出亮眼成績單，疫情期間累積的未交車訂單已在去年消化，沒有了疫情紅利，獲利竟然普遍較去年同期成長。車廠指出...

產業追蹤／技術大升級 兼具效率減碳

近年來全球生產製造商為因應快速變化的全球製造供應鏈，以及各國／經濟組織碳稅規範，紛紛運用數位轉型工具進行智慧與節能的自動...

產業追蹤／工具機雙轉型 強化競爭力

台灣工具機產業面對全球震盪多變的政經局勢，加速「數位化」與「低碳化」是主要解方，而AI、5G等數位科技運用是達成產業升級...

產業追蹤／智慧機械雲 助攻綠色製造

面對嚴峻的氣候變遷，極端高溫愈趨頻繁，各國祭出許多碳排政策，積極因應全球暖化問題。

利明献 可望任東元董座

機電大廠東元本周五（24日）舉行股東常會並進行董事改選，公司派與市場派兩派系各提名董事候選人，董事席次雖有19人搶11席...

State Farm效益帶動 汽車零組件廠...同步看旺

美國「State Farm效益」帶動，不只東陽獲利迭創新高， 售後維修（AM）車燈大廠帝寶第1季每股稅後純益（EPS）5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。