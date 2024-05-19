車廠夏季促銷營運不看淡 和泰車、中華車等新品將加入戰局

車廠第1季意外繳出亮眼成績單，疫情期間累積的未交車訂單已在去年消化，沒有了疫情紅利，獲利竟然普遍較去年同期成長。車廠指出，新車款有效帶動買氣，即使沒有疫情紅利，市場需求持續強勁，進入第2季因為夏季競賽傳統促銷活動，同樣不看淡。

第1季車廠獲利優於預期，包括和泰車（2207）、中華車、汎德永業都創下歷史同期新高，原本業界對今年車市看法保守，實際銷售表現比預估樂觀，由於和泰車、中華車、南陽現代等新車第2季加入戰局，汽車市場氛圍轉趨樂觀。

車廠第1季表現 圖／經濟日報提供

和泰車第1季獲利一個股本落袋，創下歷史同期新高，即使第1季車市未較去年同期成長，但和泰車設定今年新車銷售要再創新高、獲利較去年成長的目標，第1季獲利表現符合公司預期。

進口車品牌Skoda也指出，去年Skoda全年掛牌破萬台，原本認為今年很難成長，但以目前接單狀況看，市場需求強勁，加上改款新車上市，如果新車供應充足，今年有機會再度突破萬台。

汎德永業指出，新車需求相當高，尤其全新世代電動車系累積待交訂單數量仍多，預期第2季遞延船運到港，BMW交車數量可望恢復正常水準。此外，BMW甫發表的全新世代iX2豪華純電跑旅年度配額已全數完售，X2豪華跨界跑旅同樣接單熱烈，預計第2季新車大量抵港後，累積待交訂單能逐步交車，進一步挹注公司業績成長。

去年第1季前因車用晶片短缺，車廠供應不足以支應市場需求，各家車廠手中都有相當可觀待交車訂單，隨車用晶片供應正常，各家車廠快速去化訂單，去年營收與獲利表現都相當好。和泰車更因日本原廠將原本大陸LEXUS配額轉給台灣，大量且高價LEXUS LM大量交車，LM車款屬長期供應不足車款，大量交車除挹注營收，對獲利助益更可觀。

業界原先預期，今年疫情紅利不再，營收與獲利將不如去年同期，不料第1季財報普遍報出佳音。隨新車款陸續上市，加上近期展開夏季競賽，第2季表現也不看淡。

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