State Farm效益帶動 汽車零組件廠...同步看旺

美國「State Farm效益」帶動，不只東陽（1319）獲利迭創新高， 售後維修（AM）車燈大廠帝寶（6605）第1季每股稅後純益（EPS）5.34元，創下歷史單季新高，在State Farm效益加持下，相關北美汽車外觀件AM廠後市展望同步樂觀。

尤其第2、3季為汽車零組件碰撞件傳統淡季，東陽4月營收與稅前盈餘都創同期新高，由於市場需求強勁，5月仍未見淡季跡象，今年有機會出現史上最長旺季局面。

汽車零組件AM市場主力為美國，東陽、帝寶、堤維西第1季獲利都創下佳績，主要受惠於美國最大汽車保險公司State Farm在汽車外觀件全面開放使用AM零件提供車主保險換修，在美國適用區域並不斷擴大，使相關業者美國市場營業規模與獲利能力都大幅提升。

東陽指出，由於State Farm採用的產品必須經過CAPA（Certified Automotive Parts Association ）認證，提供換修價格也優於一般美國汽車零組件銷售通路。但CAPA量能有限，每年通過認證產品有一定上限，但即使疫情期間，東陽、帝寶等仍維持一年超過百項產品認證，使得State Farm大量採用AM件提供客戶維修時，台灣汽車零組件取得領先商機。

State Farm開放使用AM件是從汽車保險桿與汽車車燈開始，再逐漸開放為汽車外觀件，生產汽車保險桿的東陽與生產車燈的帝寶最早受惠，同時也因東陽、帝寶通過CAPA認證產品數多，在State Farm釋出商機中最早展現效益，且成果最明顯，預期後續仍有可觀成長動能。

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