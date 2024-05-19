利明献 可望任東元董座

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導
東元。 圖／聯合報系資料照片
東元。 圖／聯合報系資料照片

機電大廠東元（1504）本周五（24日）舉行股東常會並進行董事改選，公司派與市場派兩派系各提名董事候選人，董事席次雖有19人搶11席的情況，法人推估，公司派人選獲兩家外資投票建議機構支持，預期利明献應可當選董事長。

兩家國際知名權威外資投票建議機構ISS（Institutional Shareholder Services） 和GL（Glass Lewis）已先後表態，今年均建議股東「全數支持東元公司提名之所有11名候選人」，反對外部股東菱光科技所提名八位董事及獨立董事候選人。

東元股東會改選11席董事 圖／經濟日報提供
東元股東會改選11席董事 圖／經濟日報提供

「公司派」東元會長黃茂雄聯合大股東寶佳、華新麗華集團焦家足額推舉七席董事和四席獨立董事候選人名單；「非公司派」黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁陣營，則提出四席董事和四席獨立董事候選人名單。

外資 投票 法人

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