利明献 可望任東元董座
機電大廠東元（1504）本周五（24日）舉行股東常會並進行董事改選，公司派與市場派兩派系各提名董事候選人，董事席次雖有19人搶11席的情況，法人推估，公司派人選獲兩家外資投票建議機構支持，預期利明献應可當選董事長。
兩家國際知名權威外資投票建議機構ISS（Institutional Shareholder Services） 和GL（Glass Lewis）已先後表態，今年均建議股東「全數支持東元公司提名之所有11名候選人」，反對外部股東菱光科技所提名八位董事及獨立董事候選人。
「公司派」東元會長黃茂雄聯合大股東寶佳、華新麗華集團焦家足額推舉七席董事和四席獨立董事候選人名單；「非公司派」黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁陣營，則提出四席董事和四席獨立董事候選人名單。
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