推廣文化藝術！生活新美學「翻藝社」進駐台中文學館

台中市政府文化局位於第五市場旁台中文學館內的選品店「翻藝社」，18日隆重開幕。由台中市文化局副局長曾能汀及市議員黃守達等人，打開這棟日式歷史建築的藝文空間，一起見證重要的時刻。

今天的開幕儀式，不僅標誌著「翻藝社」的正式營運，還象徵著台中市政府文化局在推廣文化藝術方面，邁出重要的一步。

「翻藝社」精心挑選進駐廠商，目前進駐品牌有專業進口文具「茶筆巷」、專營插畫家作品「八山文具」、台灣最美天然顏色「天染工坊」、堅持手繪溫度的「陶來福」、台中知名漆器及金際第三代「光山行」、台灣最環保竹藝「破竹工作室」、純天然無添加物果乾「旅旅食光」。

還有冰淇淋新獨創品牌「Chill Art小藝冰」、無毒無香料來自最天然的茶「太極餘韻」，以及最新潮年輕設計師服飾品牌「Hardboiled」等，這些商品不僅僅是視覺上的享受，更是藝術的載體。

此外，店內的擺設和陳列也充滿了美學氛圍，每一個角落都經過精心設計，一走進來就能感受濃厚的藝術氣息，還有天然的檜木香。

另外，「有藝事設計師市集」雖然為第一次舉辦，卻吸引著許多人潮蒞臨，除了邀請多位優秀的設計師齊聚一堂。這次市集也是一個購買手做精品的好機會，每位設計師都帶來了自己最得意的作品，從手工飾品、織品以及精美的家居裝飾小物，總計25個攤位。

除了可以與設計師交流，了解他們的創作理念和靈感來源，這對於喜愛手作及藝術和設計的人來說，就是一場五感的享受。此外音樂演出不間斷，開幕日相繼接棒演出，有日月星辰、子沂IDYEE、蘑菇甜湯、迷火佛拉明哥、微笑先生曾寶明等。

「翻藝社」期待能成為大家心中生活美學及設計師品牌聚集的最佳場所，營業日為週三至週日10點至下午6點，文化局邀請大家光臨這充滿著人情溫度的台中文學館。 「翻藝社」的營運，象徵台中市文化局在推廣文化藝術方面邁出重要一步。記者宋健生/攝影 「有藝事設計師市集」邀請多位優秀的設計師齊聚一堂。記者宋健生/攝影 「翻藝社」精心挑選進駐廠商，圖為冰淇淋新獨創品牌『Chill Art小藝冰』。記者宋健生/攝影

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