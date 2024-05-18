NBA東西區冠軍賽登場 運彩公會邀會員投注抽iPhone 15

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
運彩公會理事長何昱奇說，加碼活動，投注台灣運彩任何賽事皆可。運彩公會提供
運彩公會理事長何昱奇說，加碼活動，投注台灣運彩任何賽事皆可。運彩公會提供

NBA美國職籃來到季後賽第二輪，東西區冠軍賽門票本週即將產生。中華民國運動彩券經銷商同業公會理事長何昱奇表示，運彩公會邀請球迷朋友，一起關注運動賽事，投注台灣運彩做公益，現在只要是93181001運彩會員，NBA季後賽東西區總冠軍賽期間，投注台灣運彩開盤的NBA賽事不限金額，即可抽iPhone 15。

另推出東西區冠軍賽時間內，投注5萬元以上的「93181001運彩玩家」，還有機會獨得3萬元禮券(限量5名)。活動諮詢：https://lin.ee/EDXIVKu

何昱奇表示，台灣運彩進入第三屆，增加許多玩法和彩迷互動，除了國際賽事，本土的籃球與棒球各聯盟也推出許多創舉，4月份T1中信特攻與台新戰神，大巨蛋門票賣破1.5萬張，台灣運彩首度開盤台灣職籃。

5月份中信兄弟主場迎戰統一獅賽事，首度開放中職單場，本場台灣運彩開放七種不同的投注玩法，包括賽前投注讓分、不讓分、大小、單雙等四種玩法，以及場中投注的不讓分、讓分、總分大小；對於經銷商和彩迷來說，是一個正面且受歡迎的變化。

何昱奇表示，自己也是NBA球迷，這次季後賽事非常精彩，東區波士頓塞爾提克成軍於1946年，與洛杉磯湖人同為17座NBA冠軍金盃的隊伍，1959至1966年達成史無前例8連霸壯舉。

波士頓塞爾提克本月16日系列賽以4比1終結騎士，擁有塔圖與傑倫布朗雙探花以及兵強馬壯的陣容，近年6度闖進東區決賽，2022年殺進總冠軍賽亞軍，但已14年未嘗奪冠滋味，此次奪冠的企圖心強烈。至於西區冠軍，何昱奇則看好去年總軍金塊2連霸。

此次運彩公會NBA預測活動分兩階段，第一階段，季後賽至東西區總冠軍期間93181001運彩會員，不限金額投注台灣運彩開盤NBA賽事，即可抽iPhone 15。

另加碼在東西區總冠軍賽期間，投注5萬元以上的「93181001運彩玩家」，即有機會再獨得3萬元禮券；規則為參加運彩公會於LINE@內舉辦的預測遊戲，任選5天其中10注過關者(每人每天限預測2注，僅限賽前預測)，即可獨得3萬元禮券，限量5個名，超額抽籤。

何昱奇說，加碼活動，投注台灣運彩任何賽事皆可，日前MLB美聯、國聯及世界冠軍大賽，台灣運彩皆已開盤；5月26日開始還有法國網球公開賽，日職、冰球、F1一級方程式賽車，彩迷們可以趁周末假期研究體育賽事，謹慎投注，投注標的皆以台灣運彩「賽前預測」為準，讓分盤及大小分盤皆可。

運彩公會透過抽獎活動，增加民眾對運動彩券的興趣，更為運動彩券的銷售和市場推廣，增添運彩基金幫助體育選手。

何昱奇表示，台灣運彩第三屆預估能達到「挹注國家運動發展基金超過538億元」，運彩公會身為行業領頭羊，更加額外謹慎力求完善，以提升全民關注。

NBA東西區冠軍賽登場，運彩公會邀會員投注，周周抽iPhone 15。運彩公會提供
NBA東西區冠軍賽登場，運彩公會邀會員投注，周周抽iPhone 15。運彩公會提供

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