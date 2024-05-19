產業追蹤／智慧機械雲 助攻綠色製造

面對嚴峻的氣候變遷，極端高溫愈趨頻繁，各國祭出許多碳排政策，積極因應全球暖化問題。歐盟2021年劃下第一道氣候防線，在「2030減碳55%包裹法案」中，宣布2026年實行碳邊境調整機制（CBAM），進口商須購買CBAM憑證來繳交碳稅；美國清潔競爭法案（CCA），也於2024年開始對國內外製造商徵收碳關稅。

台灣的製造業在國際舉足輕重，動輒牽引全球產業供應鏈，也是地球村永續發展的重要角色。政府已於2021年制訂「2050淨零排放」為國家長期減碳政策目標，同時釋出大量資源挹注製造業，希望透過數位轉型提升生產能效，使能源有效利用，達成綠色製造的目標。

為協助我國製造業獲取先進技術與加速轉型，以儲備高度國際競爭力，經濟部產業技術司長期投入大量資源及鏈結產學研能量，並針對智慧科技、永續科技、製造精進、民生福祉與服務創新等五大領域別，進行技術研發。更支持工研院推動智慧機器人及AI應用系統的研發，以及開發智慧工廠雲端平台的加值服務，積極解決製造業轉型所面臨的瓶頸，肩負起引領產業軟硬體升級及數位轉型之重責。

在硬體升級部分，建立工業機器人應用系統與智慧化自主供應能量，提升應用彈性與附加價值。技術司支持工研院開發「機器人製造次系統控制器」（Robot Cell Controller），透過AI軟體的加持，簡化智慧手臂的操作，並將傳統製造工藝數位化傳承，應用範圍涵蓋許多高附加價值的加工作業，以機器人數位化平台系統，改善中小製造業流程效率。

「機器人製造次系統控制器」、「機器人軟體」及「系統化整合技術」可滿足3C產品、汽車零組件、航太及半導體等新型態加工需求，填補機器人系統缺口，打造機器人產業生態鏈，進而增長台灣工業機器人產值。現已獲得國內外專利和技術轉移超過120件，帶動廠商投資近25億元，衍生近47億元的產值。未來研發將著重於打造「機器人共通平台」和開發「高擬真虛實融合技術」，強化機器人系統技術能量，使國產機器人成為亞洲高階製造中心的要角。

在軟體整合部分，技術司補助工研院打造製造業專屬的應用程式市集（App Store）「智慧機械雲平台」，建立雲端服務的標準化、訂閱和銷售機制，將物聯網、巨量資料、AI、虛擬預測、雲端運算等技術上架至平台，讓業者以更便捷的方式取得技術資源。

「智慧機械雲平台」目前試行於五大產業（工具機、電子設備、金屬成型、塑膠射出設備、紡織設備），並成功結合國內塑橡膠設備大廠，如鳳記、富強鑫等，搭配「智慧化塑橡膠設備監測技術」、「成型品質分析與回饋技術」與「智能遠端即時監控氣體處理技術」，協助廠商進行智慧監診與品質分析、切確掌握產品能耗數據，以達到品質監測95%全檢及有害氣體濃度去除效率70%，除擴充我國內需市場，更成功接軌國際。

此外，「智慧機械雲平台」發展多國語系推廣至國外，以滿足台灣中小製造業外銷國際市場需求，而成果亦獲APEC肯定，2023年更赴海外推廣，以雲端服務布局越南、泰國等地，搶攻亞太智慧製造市場。

全球工業的永續發展，除提升生產效能和產品價值外，還必須與環境達到共存共榮。在技術司支持下，研發法人將持續與產業並肩同行，深耕重點領域技術，以更精實政策和更有效率的資源，帶動產業全面轉型，實現智慧低碳的永續製造。（作者是經濟部產業技術司智慧設備暨系統雲端加值服務技術開發計畫／主持人）

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