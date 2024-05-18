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台中維新醫院院長許景琦 獲國際精神衛生會議特殊榮譽

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中維新醫院院長許景琦獲國際精神衛生會議特殊榮譽。記者宋健生/攝影
台中維新醫院院長許景琦獲國際精神衛生會議特殊榮譽。記者宋健生/攝影

台灣衛生醫療的進步，越來越得到全世界的重視與肯定，台中市維新醫院院長暨醫學博士許景琦，在今年4月份的國際分子科學期刊上，發表了一篇「腦脊髓液生物標記於正常認知、輕微認知缺損及失智的病人間之差異」英文論文，獲國際精神衛生會議特殊榮譽。

身為台灣精神科名醫的許景琦醫師說，作為這篇論文8名醫生、教授中的第一作者，他最感謝中山醫學大學健康數據科學中心、台北榮總傳統醫學部及國立清華大學指導教授們的合作協力。

他們以美國「國家阿爾茲海默氏症聯絡中心(NACC)」20餘年來所搜集的4萬6,513個案例為對象，針對1,896個符合本實驗的案例，對照神經精神盤點問卷(NPI)後產生一項重大發現：

(P-蛋白質／類澱粉42)及(T-蛋白質／類澱粉42)的數值比率，竟然能夠直線反映失智病人的認知分級。

也就是說，失智症將來可以數字作為等級來分辨 ，這項發現，獲得國內外醫療界的重大肯定跟掌聲。

目前也擔任台灣觀光醫療發展協會理事長的許景琦，2016年獲得約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院提名，取得美國衛生學院最佳博士論文獎。

這次期刊論文立即又獲得將於法國奧運會後，今年12月初在巴黎舉行的科學論壇的邀請，擔任(Scicon X)國際精神衛生及精神醫學會議𥚃同題目的主講人，表彰他在精神醫療領域上的特別突破。

許景琦感性的說，2002年諾貝爾化學獎得主日本的田中耕一，2018年發表一篇有關阿茲海默症的研究報告，指出腦內類澱粉的沉積跟正子攝影，兩者的比較可以達到診斷目的，獲得了醫療界的震撼。

而這次，他直接用腦脊髓液的蛋白質除以類澱粉沉積，也獲得一樣的效果，而且診斷費用更低，結果更加正確。

許景琦也在這一次巴黎國際精神衛生跟精神醫學會議中，對主辦單位提出要求，除了希望在會場懸掛青天白日滿地紅的國旗之外，也要播放台灣民謠「安平追想曲」。

這是因為他的家鄉在高雄跟台南，而胼手胝足在台南七股以扁擔挑鹽的曾祖父，挑起整個家族的重擔，扶養他們整個後代家人的成長跟興旺，所以他想以這一首台灣民謠，來紀念緬懷他的曾祖父，感謝先人對於後代子孫的庇祐跟付出。

許景琦的要求，也獲得法國巴黎主辦方的認同跟感動，到時候許景琦將代表台灣醫療界到法國巴黎發光發亮，現場的安平追想曲，也會讓整個會場充滿濃濃的台灣味。

台中維新醫院院長許景琦(右3)是論文8名醫生、教授中的第一作者。記者宋健生/攝影
台中維新醫院院長許景琦(右3)是論文8名醫生、教授中的第一作者。記者宋健生/攝影

巴黎

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