羽球天后戴資穎代言普特絲防霾紗窗 啟動全台預約丈量服務

台灣防霾紗窗領導品牌Poll-tex®普特絲防霾紗窗，5月母嬰月啟動全台3C連鎖通路預約丈量服務，今(18)日特別邀請代言人羽球天后戴資穎現身台中旗艦店，分享資深過敏兒的經驗談，也鼓勵民眾換防霾紗窗，一起加入抗空汙國家隊。

台灣普特絲總經理戴宗奇表示，5月正值母嬰月，普特絲防霾紗窗深知父母想要替孩子打造一個安全堡壘的心情，呼籲民眾趕緊替居家換上更好的防霾紗窗，安心開窗。

而普特絲防霾紗窗具有國際級荷蘭專利靜電技術，可以有效防塵、防蟲、防霾，在室外過敏原和細懸浮微粒(PM2.5)進入室內之前，就把髒空氣隔絕在外。

5月起，普特絲防霾紗窗與全台的3C連鎖通路燦坤、全國電子合作，提供預約丈量服務，期待能更快速幫助父母打造家的健康防護網。

台灣普特絲今天特別邀請羽球天后戴資穎(小戴)擔任品牌代言人，並分享資深過敏兒的經驗談，鼓勵粉絲們快動員親友一起換防霾紗窗，加入由小戴隊長組成的抗空汙國家隊。

過敏兒的羽球天后小戴，對於落塵、空氣汙染物所造成的打噴嚏或是皮膚癢非常有感受。戴宗奇說，普特絲品牌一貫「堅持做到最完美」的態度，跟羽球天后一直努力揮拍、奮戰到底的精神不謀而合，於是小戴選擇成為荷蘭進口普特絲防霾紗窗合作擔任代言人，也幫家人都換裝了防霾紗窗。

根據衛福部統計，台灣未滿12歲的兒童，氣喘盛行率為5.6%，當台灣的空汙狀況一年比一年嚴重，家長們也越來越膽顫心驚。

瑞士空氣品質追蹤業者IQAir公布《2023年世界空氣品質報告》，指出台灣去年PM2.5年均濃度約超出WHO建議值四倍。2024年最新國際期刊研究報告估算出，長期暴露在一定濃度以上的PM2.5中，致癌風險將提高，也證實空汙環境確實為影響健康因素之一。

戴宗奇指出，家一向被視為安全的堡壘，多數父母為了孩童健康，總是緊閉門窗運轉空氣清淨機。但是長期關窗容易造成二氧化碳濃度偏高，使人昏昏欲睡、注意力不集中，間接影響孩童健康與學習力。而裝上防霾紗窗，如同在每道進風口裝上一道空氣清淨機的濾網，在家也能安心呼吸好空氣。

戴宗奇表示，普特絲誓言站在第一線當捍衛戰士，讓父母和孩童都能大口呼吸新鮮空氣。荷蘭165年紡織大廠L.van Heek Textiles B.V. 研發出普特絲防霾紗網，主要受到蜜蜂快速震動翅膀，產生靜電吸附花粉所啟發，並於2007年成功研發出普特絲防霾紗網，將聚脂纖維紗線和自然界的特殊貴金屬進行混紡，形成帶有穩定電荷的靜電防護網，將空氣中帶有正負電荷的細懸浮粒子吸附或，排斥在紗窗外。

而且不只花粉、灰塵和細懸浮微粒(PM2.5)，連鄰居的二手菸、燒烤味和燒金紙的氣味通通都能過濾；特別是使用鎖針編織工法，品質耐用，且可防雨水潑濺，以及蚊蟲、隱翅蟲、小黑蚊等昆蟲入侵家中，過濾空汙一舉多得。

台灣普特絲表示，普特絲防霾紗窗以優異的防護能力，在台灣與國際獲得多項認證肯定，包含：歐盟ECARF過敏基金會認證：連續10年獲得歐盟抗敏認證。德國DMT阻隔率認證：面對比PM2.5小的微粒PM0.4，尚有48.1%的高阻隔率。台灣SGS耐候性認證：在各種氣候條件下，都能保有優異表現。

另外還獲得多國獨家專利認證：除了荷蘭，英國、瑞士、德國、法國和比利時均有專利。同時橫掃建材與設計大獎：2023年橫掃台灣建材三大獎國家品質玉山獎、國家建築金質獎、金點設計獎；2024年更獲得設計屆奧斯卡的德國IF設計大獎。

戴宗奇強調，台灣普特絲堅守提供高品質產品的理念，普特絲防霾紗窗皆在荷蘭製造，原裝進口，絕不委外生產。而優異的防霾效果與商品品質，也成為「世界明珠」、「甲山林帝寶」、「精銳潮」、「仰德灣」等建案標配，目前全台已有250棟建案使用。

他說，為了讓更多民眾更容易接觸到普特絲防霾紗窗，以及為了守護家人的呼吸健康理念，這次攜手全台3C連鎖通路燦坤、全國電子，組成抗空汙國家隊聯盟，一起對抗嚴峻的空汙。 防霾紗窗領導品牌普特絲防霾紗窗，5月啟動全台3C連鎖通路預約丈量服務。記者宋健生/攝影 普特絲防霾紗窗標榜具有荷蘭專利靜電技術，能有效防塵、防蟲、防霾。記者宋健生/攝影

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